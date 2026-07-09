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Prancūzija prieš Maroką: kas žengs į pusfinalį?

2026 m. liepos 9 d. 22:09
Lrytas.lt
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Ketvirtadienį pasaulio futbolo čempionate paaiškės pirmoji pusfinalio dalyvė. Bostone į dvikovą stoja turnyro favoritai prancūzai ir paskutinė Afrikos žemyno viltis – Marokas.
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Prancūzai iki ketvirtfinalio laimėjo visas penkias žaistas rungtynes. Grupėje 3:1, 3:0 ir 4:1 susitvarkė su Senegalo, Irako ir Norvegijos rinktinėmis.
Atkrintamosiose 3:0 sutalžė švedus ir 1:0 palaužė Paragvajų.
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Tuo tarpu marokiečiai grupių etapą pradėjo lygiosiomis 1:1 su Brazilija, bet vėliau 1:0 įveikė škotus ir 4:2 susitvarkė su Haičiu.
Atkrintamąsias varžybas Mohamedo Ouahbi auklėtiniai pradėjo po baudinių serijos įveikdami olandus ir vėliau 3:0 sutriuškinę kanadiečius.
Pusfinalyje nugalėtojai susitiks su Ispanijos arba Belgijos rinktine.
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