Prancūzija prieš Maroką: kas žengs į pusfinalį?

Rungtynių eigą gyvai sekite Lrytas portale.
Prancūzai iki ketvirtfinalio laimėjo visas penkias žaistas rungtynes. Grupėje 3:1, 3:0 ir 4:1 susitvarkė su Senegalo, Irako ir Norvegijos rinktinėmis.
Atkrintamosiose 3:0 sutalžė švedus ir 1:0 palaužė Paragvajų.
Susiję straipsniai
Tuo tarpu marokiečiai grupių etapą pradėjo lygiosiomis 1:1 su Brazilija, bet vėliau 1:0 įveikė škotus ir 4:2 susitvarkė su Haičiu.
Atkrintamąsias varžybas Mohamedo Ouahbi auklėtiniai pradėjo po baudinių serijos įveikdami olandus ir vėliau 3:0 sutriuškinę kanadiečius.
Pusfinalyje nugalėtojai susitiks su Ispanijos arba Belgijos rinktine.