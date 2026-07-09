Prieš ketvirtfinalį – N. Kesmino įspėjimas Argentinai: „Tokie bajeriai nebepraeis“

Tinklalaidėje buvo aptartas dramatiškas Argentinos išsigelbėjimas, JAV rinktinės istorija su Folarinu Balogunu, pasikeitęs Brazilijos veidas, Prancūzijos ir Paragvajaus muštynės, Portugalijos ir Cristiano Ronaldo atsisveikinimas su čempionatu ir Anglijos pergalė žaidžiant mažumoje. Taip pat pažvelgta į ketvirtfinalio etapą.
Pirmiausia dėmesys krypo į Argentinos ir Egipto susitikimą. Jame pasaulio čempionai turėjo rimtų problemų – iki 79 minutės atsilikinėjo 0:2, tačiau sugebėjo išsikapstyti, laimėti 3:2 ir žengti į ketvirtfinalį.
Messi baudinių problema ir Egipto iššvaistytas pranašumas
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Rungtynės prasidėjo dar vienu Lionelio Messi nerealizuotu baudiniu. Tai buvo jau antrasis argentiniečio pramuštas vienuolikos metrų baudinys šiame čempionate, todėl laidoje iš karto kilo klausimas – ar pasaulio čempionams nereikėtų keisti baudinių mušėjo?
„Šiaip įdomu, nes jis per karjerą yra mušęs daug, bet tas procentas nėra labai aukštas – 77 proc. Šiame čempionate antras pramuštas. Abu į tą pačią vietą ir abu neužtikrinti“, – kalbėjo Kvitkauskas.
Kesminas smūgį įvertino dar kritiškiau.
„Pats patogiausias smūgis, koks tik gali būti vartininkui“, – sakė komentatorius.
Vis dėlto Messi klaida galiausiai netapo lemtinga. Kur kas didesnis klausimas – kaip Egiptas, turėjęs dviejų įvarčių pranašumą, sugebėjo jį paleisti vėjais.
„Aš siečiau su patirties stoka aukščiausio lygio įtampoje, – teigė jis. – Prasileidi vieni – išsigąsti, tuomet gauni antrą – dar labiau išsigąsti ir praleidi trečią įvartį. Viskas.“
Egiptiečiams antrajame kėlinyje, 58-ąją minutę, buvo atšauktas antrasis įvartis po VAR peržiūros. Tačiau Nerijaus nuomone, rungtynių logikos tai iš esmės nebūtų pakeitę.
„Manau, nieko nekeičia. Būtų įmušę antrą įvartį anksčiau – būtų greičiau gavę tris atgal“, – ironizavo komentatorius.
„Prieš šveicarus tokie bajeriai jau nebepraeis“
Nors Argentina išsigelbėjo, Kesminas tikino, kad neliko sužavėtas nei planetos čempionų stebuklu, nei, juolab, žaidimu.
Pasak jo, pasaulio čempionai iki šiol dar nebuvo sutikę komandos, kuri leistų iš tikrųjų patikrinti jų pajėgumą.
„Jie nebuvo ir iki šiol nėra sutikę tikrai rimtos komandos, – kalbėjo Kesminas. – Egiptas nėra ta rinktinė, kurią turėtum vertinti kaip super varžovą. Šveicarija ketvirtfinalyje, manau, bus pirmasis rimtesnis testas. Komanda, kuri žaidžia kultūringą, kvalifikuotą futbolą. Jei pažiūrėsi į sudėtį – du žaidėjai rungtyniauja gimtinėje, o visi kiti penkiose pajėgiausiose lygose.“ Komentatorius pabrėžė, kad prieš šveicarus argentiniečiai jau nebegalės sau leisti tokios pradžios, kokią turėjo prieš Egiptą.
„Čia iš tikrųjų bus rimtas testas ir jei prieš šveicarus pirmajame kėlinyje pasidarysi 0:2, tai tuomet tokie bajeriai kaip prieš Egiptą jau nebepraeis“, – sakė Nerijus.
Baloguno istorija: „Tiesiog absurdiška“
Dar viena daug aistrų sukėlusi tema – Folarino Baloguno raudonos kortelės istorija. JAV rinktinės puolėjui buvo atšaukta diskvalifikacija ir leista žaisti aštuntfinalyje, tačiau tai amerikiečių neišgelbėjo – Belgija juos sutriuškino 4:1.
„Kontraversiška situacija. Gal net ne kontraversiška, o tiesiog absurdiška, – įvertino Vaitiekūnas. – Pats maestro (Donaldas Trumpas) sakė, kad paskambino Gianni Infantino. Ir galiausiai panaikinta ta raudona kortelė bei leista Balogunui žaisti. Dėl ko aš labai džiaugiuosi, tai, kad tuos amerikiečius tiesiog sudaužė į vieną kasą.“
Kesminas svarstė, kad toks sprendimas JAV rinktinei galėjo ne padėti, o kaip tik pakenkti.
„Aš manau, kad šitas sprendimas pakasė JAV. Kitu atveju belgai būtų pasirinkę normalią taktiką, normalią strategiją. Dabar viskas prasidėjo nuo pirmos minutės – į aikštę žengė pikti žmonės su mentalitetu: „Jeigu jūs mums taip, tai ateikite dabar čia“, – teigė komentatorius. Jis taip pat priminė platesnį kontekstą ir pabrėžė, kad tokiose situacijose atsakomybę galėjo prisiimti ir pats treneris Mauricio Pochettino.
„Kitas dalykas – Infantino sakė, kad jei Trumpas iš čempionato išmes Iraną, tai FIFA paims Italiją. Tuomet patys italai sakė: „Nežeminkite mūsų. Su tokiu šūdu mes nesutiksime“. Manau, čia Mauricio Pochettino turėjo tiesiog neleisti Baloguno žaisti. Treneris turi tokią teisę. Jei ne treneris, tai pačio Baloguno vietoje taip būčiau pasielgęs“, – sakė Kesminas.
Brazilai nebėra brazilai
Brazilijos ir Norvegijos akistata tapo dar vienu diskusijų objektu. Pietų Amerikos rinktinė 0:2 krito nuo norvegų ir pratęsė juodą atkarpą prieš Europos komandas – nuo 2006-ųjų Brazilija nė karto nėra laimėjusi atkrintamųjų mačo prieš Senojo žemyno ekipas.
Šįkart Carlo Ancelotti vyrus nuskandino įspūdingą formą demonstruojantis Erlingas Haalandas, atseikėjęs du įvarčius.
„Aš sutinku su ta nuomone, kai žmonės sako, kad brazilai nebėra brazilai, – sakė Kesminas. – Ši šalis turėjo atskirą futbolo kultūrą. Dabar nebėra fantazijos, išradingumo – elementari robotukų komanda. Visiškai nuspėjama komanda. Norvegai parodė daugiau fantazijos.“
Kvitkauskas pritarė, kad Brazilijos rinktinėje nebeliko to, kas ilgus metus buvo laikoma jos išskirtiniu bruožu.
„Pirmoje pusėje brazilai gal ir atrodė geriau, bet mes kalbame tą patį – brazilai nebėra braziliški. Galų gale žaisdami su norvegais jie kamuolį kontroliavo 38 proc. laiko...“ – stebėjosi buvęs futbolininkas.
Aptariant Norvegijos pergalę, dėmesys neišvengiamai nukrypo į Haalandą. Vaitiekūnas pastebėjo, kad iki savo įvarčių puolėjas atrodė gana pasyvus, tačiau Kesminas priminė, jog būtent toks ir yra norvego žaidimas.
„Jis visada taip atrodo. Per rungtynes prie kamuolio prisiliečia penkis kartus ir įmuša du įvarčius, tai koks skirtumas, kiek jis liečia tą kamuolį“, – sakė komentatorius.
Pirmąjį įvartį Haalandas įmušė laimėjęs oro dvikovą prieš Gabrielį, o antrąjį – stipriu ir akcentuotu smūgiu iš už baudos aikštelės ribų.
„Gabrielis atrodo vienas geriausių pasaulio gynėjų, bet tai ten atbėga traukinys, komoda. Pukšt ir viskas. Net nežinau, su kuo palyginti“, – vaizdžiai kalbėjo Kvitkauskas.
Tuo metu antrasis įvartis gerokai nustebino Nerijų.
„Visiškai ne Haalando įvartis. Net nebūčiau pagalvojęs, kad jis tokius gali mušti“, – stebėjosi jis.
Prancūzijos ir Paragvajaus muštynės
Ne mažiau emocijų sukėlė Prancūzijos ir Paragvajaus rungtynės, kuriose netrūko kieto žaidimo, konfliktų ir provokacijų.
Mačas baigėsi rezultatu 1:0 prancūzų naudai, o pergalę nulėmė Kyliano Mbappe 11 metrų baudinys.
„Man labai patiko kaip dubasinosi Prancūzija ir Paragvajus, – žavėjosi Vaitiekūnas. – O labiausiai patiko Zlatano Ibrahimovičiaus komentaras, jis sakė, kad šiame mače būtų gavęs keturias raudonas korteles.“
Kvitkauskas į šią mintį sureagavo su šypsena, bet kartu suabejojo, ar paragvajiečiai taip pat elgtųsi prieš Švedijos legendą.
„O tu galvoji paragvajiečiai būtų taip draskęsi prieš Ibrahimovičių? Smarkiai abejoju. Būtų per dviejų metrų atstumą bėgę. Prieš Mbappe ir Olise tai mandruoliai“, – sakė jis.
Vertindamas Paragvajaus elgesį aikštėje, Kvitkauskas pripažino, kad vaizdas nebuvo gražus, tačiau didžiausią atsakomybę suvertė teisėjui.
„Na šlykštokai atrodė, bet iš kitos pusės – o ką jiems daryti? Faktas, žaidė ant nulinių lygiųjų. Bet aš čia labiausiai kaltinu teisėją – tu negali neparodyti nė vienos kortelės tokiai komandai. Na parodyk vieną, kitą kortelę ir gal jie šiek tiek apsiramins“, – aiškino buvęs futbolininkas.
Portugalija be polėkio ir Ronaldo eros pabaiga
Portugalijos pralaimėjimas Ispanijai taip pat privertė kalbėti ne tik apie vienas rungtynes, bet ir apie visą Cristiano Ronaldo epochą nacionalinėje komandoje.
Kesminas pirmiausia pažvelgė į portugalų žaidimo struktūrą. Vidurio linija, pasak jo, tebėra įspūdinga, tačiau problema – priekyje.
„Jei žiūrėsime į portugalų vidurio trejetą, jis turbūt geriausias pasaulyje. Bet kai Paryžiuje jie turi Kvaratskhelia, Doue ir Dembele, tai yra vienas malonumas žaisti, – kalbėjo Kesminas. – Čia jie neturi kam duoti kamuolio. Taip, Ronaldo nepabėga, nepažaidžia, bet na nėra pasirinkimų...
Goncalo Ramosas nėra tas žmogus, kuris... Na, ne Haalandas ir ne Harry Kane'as. Sakykime taip.“
Ervinas Portugalijos problemas palygino su Brazilijos rinktine.
„Jei mes kalbame, kad brazilai yra praradę savo viziją, tai portugalus mes irgi vadindavome Europos brazilais. Bet dabar aš ir pas juos nebematau kažko tokio. Nematau polėkio, noro žaisti aštriai“, – teigė jis.
Kalbėdamas apie Ronaldo eros pabaigą pasaulio čempionatuose, Kvitkauskas neslėpė apmaudo. Jo nuomone, Portugalija per pastaruosius ciklus galėjo išspausti gerokai daugiau.
„Gaila, bet aš vis tiek žiūriu į ketverius metus atgal. Portugalai tuomet galėjo nuveikti daugiau – portugalai demonstravo geresnį futbolą, Ronaldo dar buvo geresnis, tas pats Goncalo Ramosas rungtyniavo solidžiau, – dėstė Ervinas. – Tikrai atrodė kaip komanda, kuri galėjo kažką nuveikti. Nepasisekė su Maroku. Tikrai gaila. Ronaldo, atrodo, galėjo nuveikti daugiau čempionatuose.“
„Bet tu žiūri į Argentiną ir matai, kad ten visi pasiruošę atiduoti savo galvą už Messi, – tęsė Kvitkauskas. – Ar portugalai buvo pasiruošę atiduoti savo galvą už Ronaldo? Nemanau. Man atrodo iš portugalų pusės nepagarba turint tokią legendą, taip iššvaistyti šansus.
„Nesutinku, kad žaidė 10 prieš 11. Juk matėme, kad jei Ronaldo paduosi kamuolį baudos aikštelėje, jis vis tiek paspręs situacijas.“
Mažumoje puikiai atsilaikę anglai
Žygi čempionate tęsia ir Anglijos rinktinė, kuri Meksikoje 3:2 palaužė šeimininkus ir užbaigė šių žygį. Nuo 54-os minutės, tuo metu rezultatui esant 2:1, anglai žaidė mažumoje.
„Aš mačiau antraštes, kad anglai mažumoje atlaikė Meksikos spaudimą. Bet kad ten nebuvo jokio spaudimo?“ – klausė Vaitiekūnas.
„Tai ir reiškia, kad atlaikė, – atšovė Kesminas. – Nebuvo taip, kad meksikiečiai nenorėjo, čia anglai jiems neleido. Man labai patiko, kaip Anglija žaidė 10 prieš 11.“
Kvitkauskas taip pat pagyrė Anglijos sprendimus, išskirdamas rinktinės vyr. trenerio Thomaso Tuchelio ketimą.
„Pritariu Nerijui, labai geras buvo ir Dano Burno išleidimas į aikštę, kai tapo aišku, jog Meksika kels daugiau aukštų kamuolių. Esminis epizodas rungtynėse, manau, buvo kai meksikiečiai pasidarė tokį kvailą baudinį. Ten ir buvo pralaimėtas mačas“, – reziumavo Kvitkauskas.
Žvilgsnis į ketvirtfinalį
Prancūzija – Marokas: Prancūzai yra laikoma kone didžiausio šio čempionato favoritai. Nors Nerijus neatmeta atkaklios kovos galimybės, tačiau visi vieningai regi Didier Deschampso kariaunos triumfą.
„Gerą dieną (Marokui) gali būti įdomu, bet prancūzai tiesiog yra per geri“, – sakė Kesminas.
Nerijus Kesminas: 2:1 Prancūzija
Ervinas Kvitkauskas: 3:1 Prancūzija
Paulius Vaitiekūnas: 2:0 Prancūzija
Ispanija – Belgija: Įspūdingai prieš Senegalą išsigelbėjusi Belgijos rinktinė į šį mačą neabejotinai žengia be didesnės įtampos. Ketvirtfinalis jiems jau yra solidus rezultatas, o ispanai spaudimą jaus.
„Jie savo jau padarė, jiems jau pofik“, – apie belgus sakė Kvitkauskas.
„Visiškai iš oro per 10 minučių atsiradęs juodasis arkliukas gali būti“, – pridūrė Vaitiekūnas.
Nerijus Kesminas: 2:0 Ispanija
Ervinas Kvitkauskas: 2:0 Ispanija
Paulius Vaitiekūnas: 2:1 Belgija
Anglija – Norvegija:
Šį mūšį vyrų trijulė išskyrė kaip ketvirtfinalio desertą.
„Norvegai turi gerų žaidėjų ir kraštuose, labai patiko su brazilais, kad per pertrauką jie padarė pakeitimus. Man jie labai patinka, gerai žiūrisi. Tikrai palaikysiu juos“, – sakė Kvitkauskas.
Nerijus Kesminas: 2:1 Anglija
Ervinas Kvitkauskas: 2:2 – po baudinių į pusfinalį keliauja Norvegija
Paulius Vaitiekūnas: 3:1 Norvegija
Argentina – Šveicarija:
Ką jau minėjo ir anksčiau, Kesminas pakartojo dar kartą. Jei argentiniečiai į ketvirtfinalį neateis savo pačios geriausios formos, tuomet jie gali stipriai nudegti.
„Šveicarai yra ta komanda, prieš kurią tu sau negali leisti sau bajerių su Žaliuoju Kyšuliu ar su Egiptu. Jei praleisi porą įvarčių – rašyk laiškus, nes 90 proc., kad jų nebeatžaisi, – sakė komentatorius. – Jie tiesiog ramiai sužais, jų gynyba yra solidi. Čia jau reikės žaisti – bandyti mušti pirmiems, o jei praleisi pirmas – gali būti didelių problemų.“
Nerijus Kesminas: 1:1 – po baudinių į pusfinalį keliauja Argeninta
Ervinas Kvitkauskas: 1:1 – po baudinių į pusfinalį keliauja Šveicarija
Paulius Vaitiekūnas: 2:1 Šveicarija