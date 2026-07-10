„Mėlynųjų“ žygį liaupsina spauda: „Prancūzijos rinktinė trokšta praryti viską“

„Nuoširdus džiaugsmas“, – penktadienį pirmajame puslapyje parašė „L‘Equipe“ sporto dienraštis, apibūdinęs išvakarėse pasaulio pirmenybių ketvirtfinalyje pasiektą pergalę. „Dominavę nuo pirmo iki paskutinio smūgio, „mėlynieji“ pratęsė gražų žygį ir trečią kartą iš eilės pateko į pusfinalį“, – paantraštėje tęsė „L‘Equipe“.
„Neįveikiami“, – viršelyje parašė „Le Parisien“ dienraštis. Tik šį vieną žodį ketvirtadienį vakare antraštėje parašė ir „L‘Equipe“ interneto svetainė.
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„Mėlynieji“ be sunkumų įveikė „Atlaso“ liūtus ir pateko į pasaulio pirmenybių pusfinalį“, – paantraštėje pažymėjo „Le Parisien“.
„Rungtynėse su Maroko komanda šeimininkavusi Prancūzijos rinktinė užsitikrino vietą stipriausiųjų ketverte“, – sporto priedo viršelyje rašė „Le Figaro“ dienraštis.
Ketvirtadienį Bostono stadione Prancūzijos futbolininkams ne viskas ėjosi kaip per sviestą. „Nors Prancūzijos rinktinė aikštėje vyravo, rezultatas visą valandą buvo lygus.
Prancūzija užsitikrino pergalę 2:0 prieš Maroko komandą po Kyliano Mbappė ir Ousmane‘o Dembėlė įvarčių“, – pagrindinius įvykius trumpai išdėstė „L‘Equipe“.
„Visgi ketvirtfinalyje nebuvo tikros įtampos, – rašė „L‘Equipe“. – Solidūs, kantrūs ir negailestingi „mėlynieji“ patvirtino favoritų statusą. Belgija arba Ispanija, kurios penktadienį kovos dėl kito kelialapio į pusfinalį, buvo įspėtos, kad antradienį Dalase joms reikės pasirodyti itin galingai, jei norės sustabdyti ryžtingos prancūzų futbolo kartos žygį.“
„Džiaugsmas, šypsenos, glėbesčiavimasis ir kelios džiaugsmo ašaros... Kaip gražu stebėti Prancūzijos pergalę! – jausmais dalijosi „Le Figaro“ dienraštis. – Vasara dar tik prasidėjo, o „mėlyniesiems“ ji jau yra sėkminga.
Dar nežinia, ar ji bus legendinė, bet K. Mbappe ir jo komandos draugai daro viską, ką gali, kad prikeltų tautą, nudžiugintų žmones ir suteiktų vaikišką laimės jausmą. Trečiosios žvaigždutės siekianti Didier Deschamps‘o komanda ketvirtadienį po Bostono saule nesunkiai įveikė Maroko rinktinę.“
„Atlaso liūtus“ prarijo išalkusios Prancūzijos komandos talentas, susikaupimas ir užsidegimas. Prancūzijos rinktinė kaip niekada anksčiau yra pasiryžusi kurti istoriją. Viena kryptimi vykusiose rungtynėse, kurias meistriškai valdė D. Deschamps‘o vadovaujama komanda, ji trečią kartą iš eilės užsitikrino vietą pasaulio stipriausiųjų ketverte. Nuostabus, milžiniškas, istorinis pasiekimas.
Kitą antradienį, liepos 14 dieną, prancūzai susitiks su Ispanijos arba Belgijos komanda. Prancūzija pasiruošusi, Prancūzija alkana, Prancūzija trokšta praryti viską“, – kito varžovo nekantriai laikė „Le Figaro“.
Beje, pasaulio pirmenybių pusfinalio rungtynės vyks per Prancūzijos nacionalinę šventę. Liepos 14-ąją prancūzai mini Bastilijos paėmimo dieną.
Ketvirtadienį pirmąjį rungtynių įvartį 60-ąją minutę įmušė Prancūzijos rinktinės kapitonas Kylianas Mbappė. Vis dėlto diena jam buvo prieštaringa. Nuo turnyro pradžios per šešerias rungtynes jau aštuonis įvarčius pelnęs K.Mbappė ketvirtadienį pirmajame kėlinyje neįmušė baudinio, o antrojo kėlinio viduryje paliko aikštę dėl nedidelės traumos.
„Prancūzijos puolėjas per rungtynes patyrė jausmų svyravimus: neįmušė baudinio, jam nebūdingai klydo, ryškiai sublizgėjo, kai komandai reikėjo labiausiai ir susižeidė čiurną, – aprašė „L‘Equipe“. – Nors žaidė nepastoviai, K. Mbappe nesiliovė varginti marokiečių gynybos. Visada buvo įsitraukęs į žaidimą ir palaikė ryšį su komandos draugais, ir tuo patvirtino, kad šios pasaulio pirmenybės jam yra puikios.
Pelnęs aštuntąjį įvartį, jis pavijo rezultatyviausią turnyro žaidėją Lionelį Messį ir toliau siekia tikslo, kurį išsikėlė prieš pirmenybes – antrą kartą tapti pasaulio čempionu.“
Prancūzijos vyrų futbolo rinktinėKylianas MbappePierre'as Dechampsas
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