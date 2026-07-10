Pasaulio čempionato ketvirtfinalis: dar nė vieno įvarčio nepraleidusi Europos čempionė Ispanija egzminuoja belgus

Ispanija iki ketvirtfinalio priėjo išlaikiusi sausais savuosius vartus – per penkis mačus nė vienai varžovei nepavyko pasižymėti, o patys ispanai įmušė 9 įvarčius. Tuo tarpu ne itin sėkmingai grupės akistatose žaidę belgai – vieną mačą laimėjo ir du sužaidė lygiosiomis – sužibo šešioliktfinalyje, kai palaužė Senegalą 3:2, o aštuntfinalyje nušlavė JAV futbolininkus 4:1.
Prieš ketvirtfinalį belgai susilpnėjo – dėl srimtos kelio traumos iš turnyro pasitraukė šios rinktinės saugas Amadou Onanai.
Belgijos ekipa jau buvo susidūrusi su ispanais 1986 metų planetos pirmenybėse ir juos įveikė. Tuomet viską lėmė 11 metrų baudinių serija, po kurios triumfavo Belgija. 1990-siais Ispanija ir Belgija kovojo grupės akistatose ir tuomet ispanai laimėjo 2:1.