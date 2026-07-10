SportasFutbolas

Smūgis Anglijai – prieš ketvirtfinalio mačą sulaukė nemalonios FIFA žinios (1)

2026 m. liepos 10 d. 08:14
Lrytas.lt
Anglijos futbolo rinktinei nepavyko sulaukti teigiamų žinių iš FIFA. Pasaulio čempionato aštuntfinalio mače prieš Meksiką raudona kortele nubaustas rinktinės žaidėjas Jarellas Quansah buvo diskvalifikuotas.
Daugiau nuotraukų (5)
Iš aikštės pašalintas gynėjas sulaukė dviejų rungtynių diskvalifikacijos, bet Anglijos futbolo asociacija kreipėsi į FIFA, prašydama sušvelninti arba panaikinti bausmę.
Vis dėlto prašymas nebuvo išgirstas – J. Quansah buvo nubaustas dėl pavojingo žaidimo prieš varžovą. Dėl to raudona kortelė virto į dviejų rungtynių diskvalifikaciją.
Iš pradžių futbolininkas buvo gavęs geltoną kortelę, bet vėliau po VAR peržiūros teisėjas nusprendė sugriežtinti pražangą ir pašalinti anglą iš rungtynių.
Susiję straipsniai
Savame pasaulyje: prancūzai pasipriešinimo nesulaukė ir ketvirtfinalyje

Savame pasaulyje: prancūzai pasipriešinimo nesulaukė ir ketvirtfinalyje

„Hegelmann“ nepavyko pergalingai startuoti atrankoje į Konferencijų lygą

„Hegelmann“ nepavyko pergalingai startuoti atrankoje į Konferencijų lygą

Nuostabus „Žalgirio“ startas: išsiveža užtikrintą pergalę iš Juodkalnijos

Nuostabus „Žalgirio“ startas: išsiveža užtikrintą pergalę iš Juodkalnijos (1)

Pasaulio futbolo čempionato ketvirtfinalyje Anglijos rinktinė žais su Norvegijos futbolininkais.
Anglijos vyrų futbolo rinktinėraudona kortelėFIFA
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.