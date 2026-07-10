Iš aikštės pašalintas gynėjas sulaukė dviejų rungtynių diskvalifikacijos, bet Anglijos futbolo asociacija kreipėsi į FIFA, prašydama sušvelninti arba panaikinti bausmę.
Vis dėlto prašymas nebuvo išgirstas – J. Quansah buvo nubaustas dėl pavojingo žaidimo prieš varžovą. Dėl to raudona kortelė virto į dviejų rungtynių diskvalifikaciją.
Iš pradžių futbolininkas buvo gavęs geltoną kortelę, bet vėliau po VAR peržiūros teisėjas nusprendė sugriežtinti pražangą ir pašalinti anglą iš rungtynių.
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Anglijos vyrų futbolo rinktinėraudona kortelėFIFA
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