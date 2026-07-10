Tragedija Prancūzijoje: rinktinės pergalę šventusi paauglė žuvo po absurdiško kritimo

Pranešime, kuriame cituojama gelbėjimo tarnybų informacija, teigiama, kad septyniolikmetė prancūzė užlipo ant vilkiko, nuo jo nukrito ir buvo pervažiuota.
Paauglė neva važiavo ir šėlo ant sunkvežimio stogo Aulnoye-Aymeries kaime, netoli šiaurinio Maubeuge miesto, šalia Belgijos sienos, kai „nukrito ir ją pervažiavo“ kita transporto priemonė, pranešė gelbėjimo tarnybos.
Ją galimai pervažiavo dar kitas vilkikas
Vilkiko vairuotojai buvo sulaikyti, o kitas jaunuolis, kuris matė įvykį, buvo nuvežtas į ligoninę dėl jį ištikusio šoko, pranešė „Europe 1“.
Susiję straipsniai
Ketvirtadienio vakarą JAV mieste Foksbore vykusiose rungtynėse Prancūzija rezultatu 2:0 nugalėjo Maroką. Po šios pergalės visoje šalyje, ir ypač Paryžiuje, buvo sustiprintos saugumo priemonės.
Penktadienį Prancūzijos žiniasklaida pranešė, kad po rungtynių padėtis iš esmės buvo rami, tačiau užsiminė apie galimą neramumų pavojų, nes šalyje gyvena daugiau nei 2 milijonai marokiečių ir marokietiškos kilmės žmonių.
Transliuotojas „RMC Sport“ pranešė, kad Paryžiaus aglomeracijoje už įvairius pažeidimus buvo sulaikyta 10 asmenų.
Prancūzijos vyrų futbolo rinktinėMaroko vyrų futbolo rinktinėMirtis
Rodyti daugiau žymių