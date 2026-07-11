Belgijos futbolininkai ketvirtfinalyje 1:2 suklupo prieš Ispaniją, o lemiamą klaidą belgų komandoje padarė po keitimo į aikštę žengęs „Manchester United“ vartininkas Senne Lammensas.
34-erių Th. Courtois antrajame kėlinyje pajutęs kojos skausmus paprašė medikų pagalbos. Dar kurį laiką Belgijos žvaigždė rungtynes tęsė, tačiau 71-ąją minutę Rudi Garcia nusprendė pakeisti Th. Courtois.
„Tiesiog gaila palikti aikštę. Tai buvo ypatingos rungtynės. Jaučiausi gerai. Buvau atlikęs du smūgius nuo vartų. Per antrąjį pajutau šiek tiek stipresnį keturgalvio raumens skausmą. Pranešiau jiems, kad nebegaliu spirti tolimų kamuolių.
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Galėjau likti vartuose. Bet treneris man pasakė, kad pakeis mane, jei nesijausiu pasiruošęs šimtu procentų. Norėjau tęsti žaidimą, bet tada jis priėmė sprendimą mane pakeisti. Viskas gerai, komanda yra svarbiau už viską“, – po rungtynių kalbėjo Th. Courtois.
Galimai šis pakeitimas Belgijai kainavo ir rungtynes.
88-ąją minutę Pau Cubarsi atliko tolimą smūgį, o S. Lammensas nusprendė kamuolį gaudyti. Visgi kamuolys išslydo ir atšoko nuo vartininko į žaidimą, ir pribėgęs Mikelis Merino dūrė pergalingą įvartį.
„Gaila, kad Senne nesugebėjo išlaikyti to kamuolio. Po rungtynių priėjome prie jo ir apsikabinome. Senne yra puikus vartininkas. Tai kartus momentas, bet tokios akimirkos tave tik sustiprina. Turėtume didžiuotis. Esame vienintelė komanda, kuri įmušė įvartį prieš Ispaniją – vieną iš didžiausių favoričių“, – teigė Th. Courtois.
Thibaut CourtoisBelgijos vyrų futbolo rinktinėIspanijos vyrų futbolo rinktinė
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