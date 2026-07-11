„Kauno Žalgiris“ sugrįžo į Toplygos viršūnę

Pirmojo įvarčio laukti ilgai nereikėjo – jau 7-ąją minutę puikų perdavimą link tolimojo virpsto atliko Marko Konataras, ataką smūgiu galva užbaigė Renanas Oliveira. Kiek vėliau iš už baudos aikštelės pavojingai atakavo Motiejus Burba, Vytautui Černiauskui kamuolį pavyko atmušti.
20-ąją minutę V. Černiauskas paliko savo vartus ir siekė kamuolį siųsti tolyn, tačiau jį paskutinis lietė R. Oliveira, trūko ne daug, jog link vartų riedantis kamuolys atsidurtų tinkle. 23-iąją minutę M. Burba išskirtiniu būdu surado baudos aikštelėje laisvą likusį Amine‘ą Benčaibą, šio šūvis virto antruoju kauniečių įvarčiu.
Antrajojo kėlinio pradžioje ir toliau užtikrintai atrodė namų šeimininkai. Lovro Grajfoneris prasižengė prie savų vartų, o 57-ąją minutę nuo 11 metrų dubliu išsiskyrė A. Benčaibas. Netrukus Isaacas Asante atsakė šūviu, su kuriuo susitvarkė Tomas Švedkauskas.
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70-ąją minutę žaliai baltų vartų sargas demonstravo savo reakciją – po I. Asante perdavimo nugara į vartus būdamas Nauris Petkevičius atliko smūgį galvą, tačiau T. Švedkaudkas savo ekipą apgynė. Prabėgus 5 minutėms darbo turėjo ir V. Černiauskas, kuris apgynė savus vartus nuo M. Burbos bandymo.
„Kauno Žalgiris“, sužaidus 22-ojo TOPLYGOS turo rungtynes su 31 tašku, bent jau laikinai, pakilo į turnyro lentelės viršūnę, „Panevėžys“ savo sąskaitoje turi 19 taškų bei rikiuojasi aštuntas.