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„Žalgirio“ gretas papildė Lietuvos jaunimo rinktinės narys

2026 m. liepos 11 d. 18:15
Vilniaus „Žalgirio“ sudėtį papildė perspektyvus lietuvis, šalies jaunimo rinktinės narys – šią savaitę su klubu sutartį pasirašė Jonas Usavičius.
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20 metų atakuojantis žaidėjas prieš tai atstovavo „Riterių“ komandai, su kuria pusantrų metų žaidė Lietuvos čempionate. Šiemet J. Usavičius debiutavo ir Lietuvos jaunimo (U-21) rinktinėje.
„Jonas yra Vilniuje futbolo pagrindų mokęsis jaunas futbolininkas, kuris turi nemažai rungtynių vyrų futbole patirties, gali žaisti įvairiose atakuojančiose pozicijose, išsiskiria savo energija ir drąsa aikštėje. Matome jo potencialą toliau augti ir tikimės, kad jo progresą dar labiau paskatins konkurencija mūsų klubo struktūroje“, – apie naujoką sakė „Žalgirio“ sporto direktorius Giedrius Klevinskas.
„Riterių“ futbolo akademijos auklėtinis J. Usavičius nuo 2022 metų pradėjo žaisti šalies antrajame divizione, klubo B komandoje. 2024 m. jis pasirašė profesionalo sutartį, tose pačiose pirmenybėse atstovavo „Riterių“ pagrindinei komandai ir pelnęs 10 įvarčių padėjo komandai iškovoti kelialapį į elitinį divizioną.
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Toplygoje J. Usavičius yra sužaidęs 43 rungtynes – 28 kartus praėjusį sezoną ir 15 kartų šiemet. Pernai jis įmušė pergalingą įvartį pereinamosiose rungtynėse su Klaipėdos „Neptūnu“.
Futbolininkas yra atstovavęs įvairaus amžiaus Lietuvos jaunimo rinktinėms, o šiais metais atstovauja U-21 komandai. Birželį jis pasižymėjo įvarčiu Baltijos jaunimo taurės rungtynėse prieš Estiją ir kartu su žalgiriečiais Martynu Šetkumi bei Patriku Matyžonoku iškovojo trofėjų.
Vilniaus ŽalgirisToplyga

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