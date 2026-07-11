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Ispanijos spauda futbolo rinktinės gelbėtoją paskelbė „šventuoju“
2026 m. liepos 11 d. 17:32
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Ispanijos spauda po futbolo rinktinės pergalės pasaulio pirmenybių ketvirtfinalyje į padanges kelia Mikelį Merino, kuris antrose iš eilės rungtynėse įmušė pergalingą įvartį.
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