SportasFutbolas

Netikėta: Anglijos ir Norvegijos mačas gali vėluoti

2026 m. liepos 11 d. 22:30
Lrytas.lt
Viso pasaulio dėmesį prikausčiusio futbolo čempionato rungtynes ne kartą koregavo orų sąlygos, o panašu, kad scenarijus gali pasikartoti ir šiandien – skelbiama, kad dėl itin karštų orų gali būti nukeltas Anglijos ir Norvegijos mačas.
Daugiau nuotraukų (3)
„Anglijos pasaulio čempionato ketvirtfinalis su Norvegija gali būti atidėtas dėl didelio karščio Majamyje.
Numatoma, kad temperatūra sieks iki 32 laipsnių, o pradedant rungtynes jutiminė temperatūra gali siekti 44 laipsnius. FIFPRO rekomenduoja atidėti arba nukelti rungtynes, jei vietos temperatūra viršija 28“, – skelbiama X.
New York Times skelbia, kad kartu su karščiu išlieka ir perkūnijos bei liūčių tikimybė.
Susiję straipsniai
Baiminasi net ekspertai: ar Argentinos ir Šveicarijos dvikova netaps čempionato nuobodybe?

Baiminasi net ekspertai: ar Argentinos ir Šveicarijos dvikova netaps čempionato nuobodybe?

Istorinis norvegų sugrįžimas pasiekė viršūnę: K. Uzėla mato vieną esminį anglų pranašumą

Istorinis norvegų sugrįžimas pasiekė viršūnę: K. Uzėla mato vieną esminį anglų pranašumą

Ispanijos spauda futbolo rinktinės gelbėtoją paskelbė „šventuoju“

Ispanijos spauda futbolo rinktinės gelbėtoją paskelbė „šventuoju“

Primename, kad šiąnakt Lietuvos laiku Majamyje susitiks stebuklingai žygiuojanti Norvegų rinktinė ir aukso badą siekianti nutraukti Anglijos komanda.
Norvegai į pasaulio čempionatą pateko vos ketvirtą kartą šalies istorijoje ir į turnyrą sugrįžo po 28 metų pertraukos.
Iki šiol norvegai toliausiai buvo žygiavę iki aštuntfinalio etapo, tačiau šiemet Stale‘o Solbakkeno auklėtiniai atkrintamosiose varžybose sugebėjo patiesti Dramblio Kaulo Kranto ir Brazilijos rinktines bei prasmukti į ketvirtfinalio etapą.
Anglijos vyrų futbolo rinktinėNorvegijos futbolo rinktinė2026 metų pasaulio futbolo čempionatas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.