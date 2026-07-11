Netikėta: Anglijos ir Norvegijos mačas gali vėluoti

„Anglijos pasaulio čempionato ketvirtfinalis su Norvegija gali būti atidėtas dėl didelio karščio Majamyje.
Numatoma, kad temperatūra sieks iki 32 laipsnių, o pradedant rungtynes jutiminė temperatūra gali siekti 44 laipsnius. FIFPRO rekomenduoja atidėti arba nukelti rungtynes, jei vietos temperatūra viršija 28“, – skelbiama X.
New York Times skelbia, kad kartu su karščiu išlieka ir perkūnijos bei liūčių tikimybė.
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Primename, kad šiąnakt Lietuvos laiku Majamyje susitiks stebuklingai žygiuojanti Norvegų rinktinė ir aukso badą siekianti nutraukti Anglijos komanda.
Norvegai į pasaulio čempionatą pateko vos ketvirtą kartą šalies istorijoje ir į turnyrą sugrįžo po 28 metų pertraukos.
Iki šiol norvegai toliausiai buvo žygiavę iki aštuntfinalio etapo, tačiau šiemet Stale‘o Solbakkeno auklėtiniai atkrintamosiose varžybose sugebėjo patiesti Dramblio Kaulo Kranto ir Brazilijos rinktines bei prasmukti į ketvirtfinalio etapą.