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Tragedija: mirė pasaulio čempionate rungtyniavęs 25-erių futbolininkas

2026 m. liepos 11 d. 16:40
Lrytas.lt
Šeštadienį mirė dar neseniai pasaulio čempionate rungtyniavęs 25-erių Pietų Afrikos Respublikos futbolininkas Jaydenas Adamsas.
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PAR rinktinės saugui vos 25-eri metai.
„SAFPU (Pietų Afrikos Respublikos futbolininkų profesinė sąjunga) yra sukrėsta dėl per ankstyvos „Mamelodi Sundowns“ ir „Bafana Bafana“ (PAR rinktinės) saugo Jaydeno Adamso mirties.
Jaydenas dar visai neseniai atstovavo Pietų Afrikos Respublikai 2026 m. FIFA pasaulio futbolo čempionate, kur su pasididžiavimu, drąsa ir išskirtinumu nešė šalies viltis.
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Jo netektis yra neišmatuojamas praradimas jo šeimai, komandos draugams, klubams, visai futbolo bendruomenei ir visai šaliai.
Reiškiame giliausią užuojautą Adamsų šeimai, „Mamelodi Sundowns“, „Stellenbosch FC“, „Bafana Bafana“ ir visiems, kurių gyvenimus jis palietė“, -situaciją komentavo Pietų Afrikos Respublikos futbolininkų profesine sąjunga.
Mirties priežastis kol kas nėra atskleidžiama, o šeima nėra pasiruošusi kalbėti su žiniasklaida.
MirtisPietų Afrikos Respublika (PAR)2026 metų pasaulio futbolo čempionatas

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