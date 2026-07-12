„Kauno Žalgiris“ pasipildė patyrusiu saugu iš Kroatijos

30-metis atakuojantis saugas į Lietuvą atvyksta iš pajėgiausios Kroatijos futbolo lygos „Gorica“ klubo.
Buvęs Kroatijos jaunimo rinktinių narys yra garsios Zagrebo „Dinamo“ sistemos auklėtinis ir su šiuo klubu net keletą kartų tapo Kroatijos čempionu, du kartus taip pat laimėjo Kroatijos taurę.
Beje, Zagrebo „Dinamo“ klube I. Fioličių treniravo dabartinis FK „Kauno Žalgirio“ treneris Željko Sopičius.
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Gimtojoje šalyje saugas taip pat vilkėjo Zagrebo „Lokomotiva“ ir „Osijek“ marškinėlius, o per savo karjerą žaidė ir kituose žinomuose Europos futbolo klubuose.
Legionieriaus karjerą I. Fioličius pradėjo Belgijos grando „Genk“ gretose, vėliau persikėlė į Kiprą, Larnakos AEK, pusantrų metrų praleido kaimyninės Lenkijos „Cracovia“ klube, o pusmetį žaidė Kinijos aukščiausios lygos „TJ Jinmen Tiger“ komandoje.
Su „Genk“ jis taip pat tapo Belgijos čempionu, o su „Cracovia“ į viršų kėlė Lenkijos futbolo taurę ir supertaurę.
UEFA turnyrų grupių etape patirtį taip pat kaupęs futbolininkas „Kauno Žalgirio“ gretose vilkės 17-uoju numeriu pažymėtus marškinėlius ir su komanda jau keliaus į Kosovą, tiesa, žaisti dvikovoje su „Drita“ dar negalės.