„Tai tiesiog katastrofa": šveicarai įtūžę dėl Argentinai palankaus VAR sprendimo

Ketvirtfinalyje argentiniečiai po pratęsimo 3:1 įveikė Šveicarijos rinktinė, kuri buvo priversta ilgą laiką žaisti mažumoje.
69-ąją minutę, rezultatui esant lygiam 1:1 Breelas Embolo po kontakto su argentiniečiu Leandro Paredesu krito ant žemės ir išprovokavo geltoną kortelę varžovui.
VAR teisėjai peržiūrėję epizodą pakvietė pagrindinį rungtynių teisėją Joao Pinheiro prie ekrano, kad šis dar kartą peržiūrėtų epizodą. Arbitras stebėdamas pakartojimą aiškiai pamatė, jog šveicaras pats „sumedžiojo“ kontaktą su varžovu ir suvaidino pražangą.
Pasinaudodamas „Supainiotos tapatybės“ taisykle J. Pinheiro panaikino L. Paredeso geltoną kortelę ir ją parodė B. Embolo. Šveicarijos rinktinės puolėjui tai buvo antroji geltona kortelę, dėl ko futbolininkas buvo priverstas palikti rungtynes.
Įskaitant teisėjo pridėtus laikus, šveicarams mažumoje teko rungtyniauti net 67 minutes, o du Argentinos įvarčiai antrajame pratęsimo kėlinyje padovanojo pergalę Lionelio Scaloni auklėtiniams.
„Tai visiškai nesuprantama, – po rungtynių sakė Šveicarijos vyriausiasis treneris Muratas Yakinas. – Žinau, kad jie gins savo teisėją, tačiau ši taisyklė šiandien sugadino žaidimą.
Visų pirma, tikrai nebuvo jokios priežasties skirti tą geltoną kortelę. Aš to nesuprantu, tai buvo nepavojinga situacija.“
„Tai tiesiog katastrofa, – piktinosi Šveicarijos saugas Remo Freuleris. – Nežinau, ką čia darė teisėjas. Nesuprantu, kodėl jie jį kviečia dėl tokios situacijos, nes pirmajame kėlinyje buvo daug tokių pražangų. Galbūt tada taip pat turėjo skirti geltonas korteles.
Tad aš nesuprantu. Kaip VAR gali keisti žaidimą tokioje situacijoje? Tiesiog leiskite teisėjui daryti savo darbą.“
Šveicarijos rinktinės kapitonas Granitas Xhaka taip pat liko nepatenkintas tokiu sprendimu.
„Taisyklės yra taisyklės ir mes negalime jų pakeisti, tačiau tai yra sprendimas, kuriuo tu tiesiog nužudai rungtynes. Tai mano nuomonė.
Nežinau, ką dar jis galėjo padaryti, bet tiesiog nereikėjo žudyti rungtynių. Mes taip gerai atrodėme aikštėje... Tikėjau, kad žaisdami vienuolika prieš vienuolika mes juos nugalėsime, tačiau po rungtynių labai sunku rasti tinkamus žodžius“, – teigė G. Xhaka.