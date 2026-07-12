Dar vienas pratęsimas: Argentina palaužė Šveicariją ir žengė į pusfinalį

Argentiniečiai po pratęsimo 3:1 (1:0) palaužė Šveicarijos rinktinę ir žengė į pusfinalį, kuriame susikaus su Anglijos futbolininkais.
Argentinos komanda jau 10-ąją minutę išsiveržė į priekį, kai po Lionelio Messi pakelto kampinio pirmasis prie kamuolio suskubo Alexis MacAllisteris ir pasiuntė jį į vartus.
Po praleisto įvarčio iniciatyvą perėmė šveicarai, tačiau šiems sunkiai sekėsi kurtis progas.
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Galiausiai 67-ąją minutę Danas Ndoye puikiu smūgiu išlygino rezultatą ir grąžino maksimalią intrigą rungtynėse.
Deja, intriga netrukus pradėjo vėl mažėti, kadangi 72-ąją minutę Breelas Embolo lyg pašautas krito ant žemės, tačiau VAR pagalbą pasitelkęs rungtynių teisėjas įžvelgė Šveicarijos puolėjo klastą ir parodė šiam antrą geltoną kortelę, kuri lėmė futbolininko išvarymu iš rungtynių.
Dramatiškos rungtynės persikėlė į pratęsimą, kuriame ritmą jau diktavo pasaulio čempionai.
Antrajame pratęsimo kėlinyje, 112-ąją minutę, Julianas Alvarezas puikiu įvarčiu išvedė Argentinos rinktinę į priekį, o netrukus tašką padėjo jau per pridėtą laiką įvartį įmušęs Lautaras Martinezas.
Pusfinalyje argentiniečiai stos į dvikovą prieš Anglijos futbolininkus.