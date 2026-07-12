Gargždų „Banga“ tęsia pergalių seriją

Jau 8-ąją rungtynių minutę krito pirmasis įvartis – standartinės padėties metu prie kamuolio stojęs Sidas Praleika atliko aštrų perdavimą į baudos aikštelę, kamuolio niekas nepalietė ir šis nuo virpsto įskriejo į vartus.
Po praleisto įvarčio aikštės šeimininkai perėmė iniciatyvą. Vilniaus rajono ekipos futbolininkai ilgiau kontroliavo kamuolį, o stiprus Mykolos Musolitino smūgis skriejo virš Volodymyro Krynskio ginamų vartų.
Spaudimas davė vaisių 37-ąją minutę – M. Musolitinas atliko aštrų perdavimą iš krašto, į kurį atsiliepė ir smūgiu galva pusiausvyrą atstatė Xabi Auzmendi.
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Pirmoje antrosios susitikimo dalies pusėje ekipos apsikeitė pavojingais momentais. Po Dominyko Barausko bandymo galva padirbėti teko V. Krynskiui, o gargždiškio Igno Venckaus smūgį atrėmė Julius Virvilas.
Sužaidus 77 minutes Vaidas Magdušauskas atliko nuostabų reidą link baudos aikštelės, perdavė kamuolį I. Venckui, kuris nesuklydo ir tiksliu smūgiu į tolimąjį apatinį vartų kampą išvedė „Bangą“ į priekį.
Baigiantis pagrindiniam rungtynių laikui svečių ekipos pranašumą įtvirtino kontratakos metu antrą įvartį pelnęs I. Venckus.
Davido Afonso auklėtiniai su 30 taškų pasivijo „Džiugą“ ir „Sūduvą“, o „TransINVEST“ ekipa su 29 taškais žengia 5-ojoje pozicijoje.