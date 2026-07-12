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Gargždų „Banga“ tęsia pergalių seriją

2026 m. liepos 12 d. 21:16
Lrytas.lt
22-ajame TOPLYGOS ture susitiko Vilniaus rajono „TransINVEST“ ir Gargždų „Bangos“ futbolininkai. Aikštėje netrūko kietos kovos ir geltonų kortelių. Baigiantis dvikovai gargždiškių puolėjas Ignas Venckus pasižymėjo dubliu bei padovanojo komandai pergalę rezultatu 3:1 (1:1).
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Jau 8-ąją rungtynių minutę krito pirmasis įvartis – standartinės padėties metu prie kamuolio stojęs Sidas Praleika atliko aštrų perdavimą į baudos aikštelę, kamuolio niekas nepalietė ir šis nuo virpsto įskriejo į vartus.
Po praleisto įvarčio aikštės šeimininkai perėmė iniciatyvą. Vilniaus rajono ekipos futbolininkai ilgiau kontroliavo kamuolį, o stiprus Mykolos Musolitino smūgis skriejo virš Volodymyro Krynskio ginamų vartų.
Spaudimas davė vaisių 37-ąją minutę – M. Musolitinas atliko aštrų perdavimą iš krašto, į kurį atsiliepė ir smūgiu galva pusiausvyrą atstatė Xabi Auzmendi.
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Pirmoje antrosios susitikimo dalies pusėje ekipos apsikeitė pavojingais momentais. Po Dominyko Barausko bandymo galva padirbėti teko V. Krynskiui, o gargždiškio Igno Venckaus smūgį atrėmė Julius Virvilas.
Sužaidus 77 minutes Vaidas Magdušauskas atliko nuostabų reidą link baudos aikštelės, perdavė kamuolį I. Venckui, kuris nesuklydo ir tiksliu smūgiu į tolimąjį apatinį vartų kampą išvedė „Bangą“ į priekį.
Baigiantis pagrindiniam rungtynių laikui svečių ekipos pranašumą įtvirtino kontratakos metu antrą įvartį pelnęs I. Venckus.
Davido Afonso auklėtiniai su 30 taškų pasivijo „Džiugą“ ir „Sūduvą“, o „TransINVEST“ ekipa su 29 taškais žengia 5-ojoje pozicijoje.
Gargždų BangaVilniaus rajono „Transinvest“Toplyga

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