Grasinimų sulaukęs A. Sorlothas paaiškino, kodėl neatliko galimai pergalingo perdavimo E. Haalandui

Norvegai pasaulio čempionato ketvirtfinalyje po pratęsimo 1:2 nusileido Anglijos rinktinei.
Norvegijos rinktinė pirmoji pelnė įvartį, o 44-ąją minutę jie turėjo puikią galimybę dvigubinti persvarą. A. Sorlothas su E. Haalandu išbėgo į greitą ataką, o du norvegus prižiūrėjo vienintelis Anglijos gynėjas Johnas Stonesas.
Su kamuoliu buvęs A. Sorlothas itin ilgai galvojo, ką daryti su kamuoliu ir galiausiai atbėgus būriui anglų gynėjų, norvegas pasirinko smūgį, kuris buvo nesunkiai blokuotas.
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O anglai po kelių minučių lygino rezultatą, kas šią situaciją apkartino dar labiau.
Po mačo norvegas buvo kaltinamas visų – ekspertų, sirgalių ir neutralių futbolo gerbėjų. Futbolininko mergina socialiniuose tinkluose pasidalino nuotrauka, kurioje matyti, jog net ir ji sulaukė įžeidimų ar net norų, kad ši su A. Sorlothu mirtų.
Tuo tarpu po pačio A. Sorlotho paskutine nuotrauka jau yra virš šimto tūkstančių komentarų, kuriuose futbolininkui yra tiek grasinama, tiek pažerta kaltinimų, šiam sugadinus visą čempionatą.
O A. Sorlothas paaiškino, kodėl neatliko įvarčio, kuris galimai būtų padovanojęs pergalę.
„Variausi kamuolį, pakėliau akis ir mačiau, kad Stonesas blokuoja tą perdavimą. Tada dar kartą paliečiau kamuolį, bet tai padariau nekokybiškai. Laukiau, kol jis (red. – J. Stonesas) pats atliks veiksmą, o ne man teks provokuoti jo kažkokį veiksmą.
Vienintelis dalykas, ko norėjau toje situacijoje, tai atiduoti perdavimą Erlingui. Tuomet pasirodė, kad to perdavimo atlikti nebeįmanoma, todėl nusprendžiau smūgiuoti“, – situaciją paaiškino futbolininkas.
Erlingas HaalandasNorvegijos futbolo rinktinėAnglijos vyrų futbolo rinktinė
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