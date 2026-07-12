Įtampa Anglijos rinktinėje: J. Bellinghamas viešai pasipriešino treneriui

Anglai pasaulio čempionato ketvirtfinalyje dviejų J. Bellinghamo įvarčių dėka 2:1 po pratęsimo palaužė Norvegijos rinktinę.
Visgi po pergalės anglams vadovaujantis vokietis Th. Tuchelis pažėrė galybę kritikos savo auklėtiniams.
Strategas liko nepatenkintas auklėtinių klaidomis, lėtumu, techniniu broku, nuoseklumo nebuvimu ir pareiškė, jog Anglija į kitą etapą pateko tik sėkmės dėka.
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Informuotas apie trenerio išsakytas mintis, du įvarčius pelnęs J. Bellinghamas kalbėjo visiškai kitaip nei treneris.
„Gerai, koks skirtumas, – į trenerio žodžius sureagavo J. Bellinghamas. – Tai buvo sunkios rungtynės, tad mano mintys ir padėka skiriama žaidėjams, kurie aikštėje atidavė visas jėgas.“
Vėliau J. Bellinghamas užsiminė, kad Th. Tuchelis gali iki galo nesuprasti fizinės rungtynių naštos.
„Galbūt jis nežino, ką reiškia žaisti tokiomis sąlygomis prieš Erlingą Haalandą, Martiną Odegaardą, Antonio Nusą, Alexanderį Sorlothą. Prieš tokią komandą žaisti tikrai nėra lengva
Manau, kad mes stengėmės sukurti pozityvią aplinką. Turėtume tai tęsti ir žengdami į stipriausiųjų ketvertą. Negaliu rasti pakankamai gerų žodžių vaikinams.
Nelaimėsi kiekvienų rungtynių tiesiog lengvai gainiodamas kamuolį ir atlikdamas 1000 perdavimų. Kartais turi išplėšti pergalę „juodu darbu“, ir šį vakarą mes tai vėl padarėme“, – pareiškė anglas.
Žurnalistai treneriui pakartojo J. Bellinghamo išsakytus žodžius, o į juos vokietis sureagavo atiduodamas pagarbą auklėtiniams.
„Niekas negali sakyti, kad manęs nesužavėjo jų įdėtas darbas, pastangos, kovingumas ir tikėjimas.
Gebėjimas įveikti sunkumus, atsilaikyti ir rasti būdus laimėti yra absoliučiai aukščiausias lygis. Už tai jie nusipelno visų įmanomų pagyrų. Tačiau aš esu ir futbolo treneris, tad manau, kad galime žaisti geriau“, – teigė Th. Tuchelis.
Anglijos vyrų futbolo rinktinėJude'as BellinghamasThomas Tuchelis
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