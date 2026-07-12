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Norvegai pasipiktinę, pasaulis nustebęs: pratęsimą išplėšęs anglų įvartis turėjo būti neįskaitytas? (1)

2026 m. liepos 12 d. 09:00
Lrytas.lt
Jude‘o Bellinghamo vedama Anglijos futbolo rinktinė iškopė į pasaulio čempionato pusfinalį, tačiau futbolo aistruoliai yra nustebę dėl jų manymu neteisėtai įskaityto įvarčio, kuris pasiuntė dvikovą į pratęsimą.
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Anglijos rinktinė po pratęsimo 2:1 įrodė savo pranašumą prieš Norvegijos futbolininkus.
Visgi daugelis futbolo aistruolių yra įsitikinę, jog pratęsimo net neturėjo būti.
Pirmajame kėlinyje per teisėjo pridėtą laiką Norvegijos vartininkas Orjanas Nylandas atliko smūgį nuo vartų, tačiau kamuolys ore staiga priskriejęs prie lyno, ant kurio laikosi kameros, netikėtai pakeitė skriejimo kryptį.
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Anglai iš karto užvaldė kamuolį ir nuskubėjo į greitą ataką, kurioje J. Bellinghamas pasižymėjo įvarčiu.
Pagal taisykles, jeigu kamuolys atsitrenkia į lubas arba virš aikštės kabantį įrenginį, pavyzdžiui, kabelį ar viršuje esančią kamerą ir lieka žaidimo aikštelėje, rungtynės turi būti sustabdytos, o kamuolys toje vietoje turi būti atiduodamas paskutiniai jį lietusiai komandai.
Futbolo aistruoliai visame pasaulyje pašėlo dėl neteisėtai įskaityto įvarčio, o FIFA teko malšinti aistras.
„Prieš Anglijos įvartį 45+2 minutę rungtynėse su Norvegija, „Connected Ball“ jutiklis nerodė jokio kamuolio „širdies plakimo“ signalo, kai jis buvo ore, todėl nebuvo jokių įrodymų, kad kamuolys palietė kameros laidą ir pakeitė judėjimą“, – oficialiame pranešime rašė FIFA.
Kamuolio jutiklis sukelia jau ne pirmą dramą šiame čempionate. Šešioliktfinalio etape Kroatijos futbolininkai mačo pabaigoje pelnė išlyginamąjį įvartį, tačiau tuomet kamuolio davikliai užfiksavo kontaktą su kroato Igorio Matanovičiaus plaukais, dėl ko buvo fiksuota nuošalė, įvartis atšauktas, o kroatai – pasiųsti namo.
Jude'as BellinghamasAnglijos vyrų futbolo rinktinėNorvegijos futbolo rinktinė
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