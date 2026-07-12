Nuostabios žinios lietuviams: paskelbti pasaulio čempionato pusfinalių laikai

Dvikovos vyks liepos 14–15 dienomis, o rungtynių laikai itin patogūs Lietuvos futbolo gerbėjams.
Liepos 14 d. 22 val. Lietuvos laiku į dvikovą stos Prancūzijos ir Ispanijos rinktinės.
Liepos 15 d., tuo pačiu 22 val. laiku susitiks Argentinos ir Šveicarijos komandos.
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Prancūzai ketvirtfinalyje 2:0 susitvarkė su Maroko rinktine, o ispanai rungtynių pabaigoje 2:1 palaužė belgus.
Anglijos rinktinę ketvirtfinalyje po pratęsimo 2:1 palaužė Norvegijos futbolininkus, o taip pat pratęsimo dramą išgyvenusi Argentina 3:1 įveikė Šveicariją.