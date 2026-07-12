Po dramatiško kelialapio į pusfinalį – griežtas Th. Tuchelio kirtis: išdėjo anglų žaidimą į šuns dienas

Anglijos rinktinė 2:1 po pratęsimo palaužė Norvegijos rinktinę.
Visgi rungtynėse pirmieji pasižymėjo norvegai, o antrajame kėlinyje pavojingiausias progas kūrėsi irgi jie. Vienas Norvegijos įvartis po kampinio buvo atšauktas dėl Erlingo Haalando pražangos, kuri būtų fiksuojama tikrai ne visada, o sykį anglus saugojo tik vartų konstrukcija.
Nors rezultatų turėjo būti patenkintas kiekvienas žmogus, palaikantis anglus, tačiau šiai rinktinei vadovaujantis Th. Tuchelis buvo itin piktas.
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„Mums pasisekė, – sakė jis. – Šiandien patys sau labai, labai apsisunkinome gyvenimą. Rezultatas yra fantastiškas, mes esame stipriausiųjų ketverte. Tai nuostabu, (tačiau) aš nesu patenkintas žaidimu.“
Paklaustas, kas nepatiko komandos žaidime, Th. Tuchelis buvo atviras.
„Nepatiko visomis prasmėmis. Atsidavimo netrūksta, tačiau tuo, kaip žaidėme, patys sau labai, labai apsisunkinome gyvenimą. Žaidėme aplaidžiai, darėme taktines klaidas, buvome nepakankamai greiti. Trūko nuoseklumo ir veiksmų atkartojimo. Mums tiesiog pakankamai pasisekė.
Mano vaikinai tiesiog atsisako pralaimėti. Jie įveikia kliūtis ir sunkumus. Tačiau aš taip pat turiu reikalavimų. Mes norime iš savęs išspausti viską, kas geriausia. Savo galvoje aš tiesiog nesu visiškai patenkintas ir lieku prie šios nuomonės. Manau, kad galime žaisti greičiau, galime žaisti efektyviau ir tiksliau.
Padarėme per daug neišprovokuotų klaidų ir techninio broko. Buvo keletas kertinių momentų, kur mums nusišypsojo sėkmė, tad taip – yra daug dalykų, kuriuos turime daryti geriau. Tai nėra problema“, – pareiškė anglams vadovaujantis vokietis.
Rungtynėse įvyko ir itin kontraversiškas momentas. Pirmojo anglų įvarčio metu kamuolys galimai lietė kameros lyną, dėl įvartis turėjo būti atšauktas. Anglijos rinktinės treneris į šias kalbas veltis nenorėjo.
„Žinau apie tai, bet kamuolys turi daviklį, tad turėtų būti galima pasakyti ar laidai palietė kamuolį. Aš to nepastebėjau. Nemačiau, o FIFA pasakė verdiktą. Manau, kad mums tiesiog pasisekė lemiamais momentais“, – kalbėjo Th. Tuchelis.
Pusfinalyje Anglijos rinktinė susitiks su Argentinos futbolininkais.
Thomas TuchelisAnglijos vyrų futbolo rinktinėNorvegijos futbolo rinktinė
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