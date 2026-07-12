SportasFutbolas

Su teisėju į konfliktą įsivėlęs L. Messi: „Nebandyk man rodyti nepagarbos“

2026 m. liepos 12 d. 18:35
Lrytas.lt
Lionelis Messi pasaulio čempionate įsivėlė į konfliktą su rungtynių teisėju Joao Pinheiro ir pareikalavo šio, kad rodytų pagarbą kalbėdamas.
Daugiau nuotraukų (20)
Pirmojo kėlinio pabaigoje, prieš šveicarams atliekant baudos smūgį L. Messi įsivėlė į žodinį konfliktą su mačo teisėju.
Pasak transliacijos lūpų skaitymo ekspertų, aštuoniskart Ballon d'Or laimėtojas griežtai įspėjo rungtynių arbitrą.
„Kalbėk su manimi pagarbiai. Nebandyk man rodyti nepagarbos. Kalbėk su manimi pagarbiai – aš su tavimi kalbėjau pagarbiai“, – pagarbos reikalaudamas kalbėjo L. Messi.
Susiję straipsniai
Įtampa Anglijos rinktinėje: J. Bellinghamas viešai pasipriešino treneriui

Įtampa Anglijos rinktinėje: J. Bellinghamas viešai pasipriešino treneriui

„Tai tiesiog katastrofa": šveicarai įtūžę dėl Argentinai palankaus VAR sprendimo

„Tai tiesiog katastrofa": šveicarai įtūžę dėl Argentinai palankaus VAR sprendimo (3)

Po dramatiško kelialapio į pusfinalį – griežtas Th. Tuchelio kirtis: išdėjo anglų žaidimą į šuns dienas

Po dramatiško kelialapio į pusfinalį – griežtas Th. Tuchelio kirtis: išdėjo anglų žaidimą į šuns dienas

Argentinos rinktinė rungtynes po pratęsimo laimėjo 3:1 ir pusfinalyje susitiks su Anglijos futbolininkais.
Lionelis Messifutbolo teisėjasArgentinos vyrų futbolo rinktinė
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.