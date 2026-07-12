Su teisėju į konfliktą įsivėlęs L. Messi: „Nebandyk man rodyti nepagarbos“

Pirmojo kėlinio pabaigoje, prieš šveicarams atliekant baudos smūgį L. Messi įsivėlė į žodinį konfliktą su mačo teisėju.
Pasak transliacijos lūpų skaitymo ekspertų, aštuoniskart Ballon d'Or laimėtojas griežtai įspėjo rungtynių arbitrą.
„Kalbėk su manimi pagarbiai. Nebandyk man rodyti nepagarbos. Kalbėk su manimi pagarbiai – aš su tavimi kalbėjau pagarbiai“, – pagarbos reikalaudamas kalbėjo L. Messi.
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Argentinos rinktinė rungtynes po pratęsimo laimėjo 3:1 ir pusfinalyje susitiks su Anglijos futbolininkais.
Lionelis Messifutbolo teisėjasArgentinos vyrų futbolo rinktinė
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