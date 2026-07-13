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E. Haalando tėvas be užuolankų atkirto džiaugsmo neslėpusiam Anglijos žurnalistui

2026 m. liepos 13 d. 08:40
Lrytas.lt
Pasaulio futbolo čempionate sirgalių širdis užkariavusi Norvegijos rinktinė savo pasirodymą užbaigė turnyro ketvirtfinalyje.
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Jame norvegai po dramatiškos pratęsimo pareikalavusios kovos 1:2 nusileido Anglijai, kuri čempionato pusfinalyje susikaus su Argentina.
Pergalę nuskynė anglai neslėpė džiaugsmo prasibrovę į stipriausiųjų ketvertą, tačiau kitoje barikadų pusėje tvyrojo priešingos nuomonės – norvegai pirštu dūrė į teisėjų klaidas.
Ne išimtimi tapo ir Norvegijos futbolo rinktinės žvaigždės Erlingo Haalando tėvas, kuris socialinėje erdvėje neslėpė pasipiktinimo.
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Jis paliko komentarą po vieno iš Anglijos žurnalisto įrašu.
„J. Bellinghamas nusprendė, kad Anglija nevažiuoja namo. Jis ėmėsi iniciatyvos, prisiėmė atsakomybę, sukūrė ir realizavo progas. Koks žaidėjas. Geriausias, kokį mačiau per 35 metus Anglijos rinktinėje“, – rašė žurnalistas.
Į tai sureagavo E. Haalando tėvas.
„Rimtai? Jus išgelbėjo teisėjas. Tikiuosi, kad laimėsite pasaulio čempionatą, bet šiandien jaučiuosi taip, tarsi būtume apvogti“, – rašė Norvegijos rinktinės puolėjo tėvas.
Erlingas HaalandasNorvegijos futbolo rinktinėAnglijos vyrų futbolo rinktinė
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