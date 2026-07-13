Pasiūlymas išplėsti planetos pirmenybes nuo 32 komandų iki 48 ekipų buvo pateiktas prieš kelis metus, o dabar G. Infantino teigia, kad FIFA turėtų apsvarstyti, kaip galėtų veikti 64 komandų pasaulio čempionatas.
„Tai klausimai, kuriuos nagrinėsime po šio pasaulio čempionato“, – Šveicarijos transliuotojui „Blue Sport“ sakė G. Infantino, paklaustas, ar turnyras galėtų išsiplėsti iki 64 komandų.
Duodamas interviu G. Infantino teigė, kad 2026-ųjų pasaulio čempionato išplėtimas iki 48 komandų buvo „100 procentų teisingas sprendimas ir tai yra didžiulė sėkmė“.
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Jis teigė, kad turnyras dar labiau sustiprino futbolą visame pasaulyje, atkreipdamas dėmesį į mažesnių futbolo valstybių pasirodymus.
„Visų žemynų komandos pelnė pirmenybėse įvarčius ir iškovojo bent po vieną tašką, – kalbėjo G. Infantino. – Devynios iš dešimties Afrikos komandų pateko į atkrintamąsias varžybas.
2022 metų pasaulio čempionate iš Afrikos žemyno toliau po grupių kovų pateko vos penkios komandos. Tai tik parodo, kaip svarbu įtraukti visas rinktines, suteikti joms galimybę dalyvauti svarbiausiame pasaulio turnyre“.
Jis tikino, kad plėtra būtina mažesnėms šalims, kad jos nestokotų motyvacijos.
„Jei nesuteiksite mažesnėms šalims galimybės siekti ar dalyvauti pasaulio čempionate, tai joms tiesiog trūks paskatų toliau tobulėti, trūks motyvacijos. Organizuojant pasaulio čempionatą, svarbu jį rengti visam pasauliui – ne tik Europai ar Pietų Amerikai, bet iš esmės visam pasauliui. Kiekviena tauta turėtų turėti galimybę svajoti dalyvauti pasaulio čempionate“, – sakė jau dešimtmetį FIFA vadovaujantis prezidentas.
Tad Europa vietoj dabar turimų 16 vietų pirmenybėse turėtų po ketverių metų 22 ekipas. Lietuvos rinktinė atrankoje į 2026 turnyrą G grupėje liko penkta su 3 taškais, o šioje grupėje pergalę šventė ir kelialapį gavo Nyderlandai.
FIFA vadovas nepaaiškino, kaip atrodytų 64 komandų pasaulio čempionatas, tačiau vienas iš variantų būtų grįžimas prie tradicinio formato su didesniu dalyvių skaičiumi.
Turnyre 2030-siais galėtų būti 16 grupių po keturias komandas, kiekviena šalis čempionate mažiausiai sužaistų trejas grupių etapo rungtynes. Dvi geriausios kiekvienos grupės ekipos patektų į 32 komandų atkrintamąsias varžybas.
Toks formatas greičiausiai padidintų turnyro rungtynes iki 128. Pasaulio čempionatuose, kuriuose dalyvavo 32 komandos, buvo sužaistos 64 rungtynės, o šių metų turnyre Kanadoje, Meksikoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose – 104.
Šis pasiūlymas jau sulaukė didžiausio palaikymo Pietų Amerikoje, kur futbolo atstovai teigė, kad 2030 metais, minint šimtąsias pasaulio futbolo čempionatų metines, būtina į varžybas įtraukti daugiau tautų. Turnyras po ketverių metų vyks Portugalijoje, Maroke ir Ispanijoje, o po vieną mačą priims Urugvajus, Paragvajus ir Argentina.
Tačiau pasiūlymui nepritarė aukšto rango futbolo pareigūnai Europoje ir Azijoje, kurie teigė, kad turnyro išplėtimas padarytų jį per didelį.
UEFA prezidentas Aleksandras Čeferinas pasiūlymą pavadino „bloga idėja“: „Tai nėra gera mintis pačiam pasaulio čempionatui ir tai nėra gera mintis mūsų atrankos varžyboms“.
Azijos futbolo konfederacijos (AFC) prezidentas šeichas Salmanas bin Ibrahimas Al Khalifa taip pat atmetė šį pasiūlymą.
„Aš asmeniškai nesutinku, – sakė šeichas. – Jei klausimas liks atviras ir kalbėsime apie pokyčius, tada kažkas gali pareikalauti padidinti rinktinių skaičių iki 132 komandų. Kur mes tada atsidurtume? Tai taptų chaosu.“
FIFAGianni InfantinoLietuvos vyrų futbolo rinktinė
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