Netikėtai mirė teisėjas, dėl nusikaltimo išbrauktas iš pasaulio čempionato arbitrų sąrašo

38 metų teisėjo mirtį patvirtino Nyderlandų futbolo asociacija, kuri teigė esanti „šokiruota“ šios naujienos, skelbia „The Suns“
Teisėjas buvo areštuotas balandžio mėnesį Londono policijos dėl kaltinimų seksualiniu užpuolimu prieš paauglį berniuką.
Byla vėliau buvo nutraukta.
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Metropoliteno policijos atstovas spaudai pranešė: „Ketvirtadienį, balandžio 9 d., pareigūnai reagavo į pranešimą apie seksualinį užpuolimą prieš paauglį berniuką, kuris įvyko adresu Wellesley kelias, Kroidone.
„Pareigūnai atliko išsamų tyrimą ir peržiūrėjo visus turimus įrodymus, įskaitant vaizdo stebėjimo kamerų įrašus ir skaitmeninių įrenginių analizę. Atlikę tyrimus, jie padarė išvadą, kad nusikaltimo įrodymų riba nebuvo pasiekta. Jokių tolesnių veiksmų nebus imtasi.“
Vėliau FIFA patvirtino, kad R. Dieperinkas buvo pašalintas iš pasaulio čempionato teisėjų sąrašo.