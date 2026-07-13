SportasFutbolas

Netikėtai mirė teisėjas, dėl nusikaltimo išbrauktas iš pasaulio čempionato arbitrų sąrašo

2026 m. liepos 13 d. 17:26
Lrytas.lt
Olandų futbolo teisėjas Robas Dieperinkas netikėtai mirė praėjus kelioms savaitėms po to, kai buvo pašalintas iš 2026-ųjų pasaulio futbolo čempionato, areštuotas dėl seksualinio paauglio užpuolimo Jungtinėje Karalystėje.
Daugiau nuotraukų (1)
38 metų teisėjo mirtį patvirtino Nyderlandų futbolo asociacija, kuri teigė esanti „šokiruota“ šios naujienos, skelbia „The Suns“
Teisėjas buvo areštuotas balandžio mėnesį Londono policijos dėl kaltinimų seksualiniu užpuolimu prieš paauglį berniuką.
Byla vėliau buvo nutraukta.
Susiję straipsniai
Dar vienas pratęsimas: Argentina palaužė Šveicariją ir žengė į pusfinalį

Dar vienas pratęsimas: Argentina palaužė Šveicariją ir žengė į pusfinalį (1)

E. Haalando tėvas be užuolankų atkirto džiaugsmo neslėpusiam Anglijos žurnalistui

E. Haalando tėvas be užuolankų atkirto džiaugsmo neslėpusiam Anglijos žurnalistui (1)

„Tai tiesiog katastrofa": šveicarai įtūžę dėl Argentinai palankaus VAR sprendimo

„Tai tiesiog katastrofa": šveicarai įtūžę dėl Argentinai palankaus VAR sprendimo (5)

Metropoliteno policijos atstovas spaudai pranešė: „Ketvirtadienį, balandžio 9 d., pareigūnai reagavo į pranešimą apie seksualinį užpuolimą prieš paauglį berniuką, kuris įvyko adresu Wellesley kelias, Kroidone.
„Pareigūnai atliko išsamų tyrimą ir peržiūrėjo visus turimus įrodymus, įskaitant vaizdo stebėjimo kamerų įrašus ir skaitmeninių įrenginių analizę. Atlikę tyrimus, jie padarė išvadą, kad nusikaltimo įrodymų riba nebuvo pasiekta. Jokių tolesnių veiksmų nebus imtasi.“
Vėliau FIFA patvirtino, kad R. Dieperinkas buvo pašalintas iš pasaulio čempionato teisėjų sąrašo.
futbolo teisėjas2026 metų pasaulio futbolo čempionatas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.