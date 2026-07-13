Pasaulio čempionate – dar neregėtas išbandymas: policija jau ruošiasi blogiausiam scenarijui

Prieš mačą Atlantos policija buvo informuota apie šių abiejų komandų nesutarimo priešistorę – amerikiečiai ruošiasi sudėtingai „operacijai“, laukdami didžiulio abiejų pusių priešiškai nusiteikusių sirgalių ažiotažo.
Tikimasi, kad trečiadienio mače sirgalių kiekinė išraiška turėtų būti pasidalinusi per pusę, o papildomo žibalo į ugnį įpila ir praeities kontekstas.
Viskas susideda ir garsusis Folklandų karas, ir į futbolo istoriją patekusi Diego Maradonos „Dievo ranka“. Neabejojama, kad šios rungtynės JAV policijai taps tikru logistiniu košmaru.
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Įtampos tarp Argentinos ir Anglijos rinktinės sirgalių šiame čempionate netrūko ir anksčiau.
Internete jau išplito vaizdo įrašai, kuriuose matyti šeštadienį tarp Argentinos ir Anglijos sirgalių įvykę nedideli neramumai.
Viename vaizdo įraše galima pamatyti Anglijos sirgalių stadione, besimušantį su trimis vyrais, vilkinčiais Argentinos marškinėlius, o kitame vaizdo įraše matyti grupė sirgalių, vilkinčių Argentinos marškinėlius, bare susiduriančių su Anglijos sirgaliais.
Pasak pareigūnų, Anglijos sirgaliai iki šiol viso turnyro metu elgėsi nepriekaištingai, o vietos policija atkreipia dėmesį, kad NFL rungtynėse jiems tenka susidurti su daugiau nesklandumų. Vis dėlto, ko tikėtis trečiadienį, negali pasakyti net didžiausi pasaulio ekstrasensai, tad JAV policija ruošiasi blogiausiam scenarijui.
Abiejų rinktinių sirgaliai plūsta ne tik į stadionus, bet ir į barus. JAV, ypač Floridoje, yra didžiulė argentiniečių diaspora, tad tikimasi, kad daugelis jų į Atlantą atvyks dar prieš rungtynes.
Argentinos ir Anglijos futbolo rinktinų rungtynės vyks trečiadienį, 22 val. Lietuvos laiku.
Anglijos vyrų futbolo rinktinėArgentinos vyrų futbolo rinktinėsirgaliai
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