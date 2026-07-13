Tapo aišku, kieno žodis lėmė JAV futbolininko diskvalifikacijos panaikinimą

Dabar paaiškėjo, kad tik vienas iš 18 FIFA Drausmės komiteto narių priėmė šokiruojantį ir precedento neturintį sprendimą leisti F. Balogunui žaisti JAV rinktinės rungtynėse aštuntfinalyje su Belgija, nepaisant to, kad ankstesnėse rungtynėse su Bosnija ir Hercegovina JAV ekipos lyderis gavo raudoną kortelę.
Susiję straipsniai
Dar niekada anksčiau jokiame pasaulio čempionate nebuvo nutikę tokio precedento, kad raudoną kortelę gavęs žaidėjas galėtų pasirodyti ir kitose rungtynėse.
„The Times“ paskelbė, jog „FIFA Drausmės komiteto pirmininkas iš Jungtinių Arabų Emyratų kilęs Mohammadas al-Kamali priėmė prieštaringai vertinamą sprendimą panaikinti JAV puolėjo Folarino Baloguno diskvalifikaciją, nepaprašęs nė vieno iš kitų 17 narių dalyvauti futbolininko nagrinėjimo byloje.“
Neįtikėtina, kad tokį precedento neturintį sprendimą priėmė vienas asmuo, savarankiškai nusprendęs, kad pirmą kartą pasaulio čempionatų istorijoje diskvalifikacija kitoms rungtynėms būtų sustabdyta ir JAV žvaigždė puolėjas F. Balogunas galėjo žaisti atkrintamosiose rungtynėse su belgais.
Beja, JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskambino FIFA prezidentui Gianni Infantino, kad išreikštų savo nepasitenkinimą dėl futbolo taisyklės ir draudimo žaidėjui žaisti svarbiose rungtynėse.
„Paprašiau peržiūrėti sprendimą, nes nemaniau, kad tai buvo pražanga. Aš tik paprašiau peržiūrėti sprendimą, nesakiau, kad turite tai padaryti“, – žurnalistams Baltuosiuose rūmuose sakė D. Trumpas.
„Tai net nebuvo taisyklių pažeidimas. Tai buvo du žaidėjai, bėgantys visu greičiu, kurie atsitiktinai atsitrenkė į vienas kitą“, – tikino JAV prezidentas.
Respublikonų prezidentas, tikinęs „labai gerai suprantantis sportą“, pripažino, kad iš pradžių nežinojo, jog raudona kortelė reiškia, kad F. Balogunui bus uždrausta žaisti kitose rungtynėse, ir pavadino šią taisyklę „labai neteisinga“.
D. Trumpas taip pat sukritikavo sprendimą priėmusį brazilų teisėją Raphaelą Clausą, vadindamas jį „šiek tiek įtartinu, jei patikrintumėte jo praeitį“.
Tad viskas atrodo itin stebuklingai: nieko bendro su telefono skambučiu neturėjęs FIFA Drausmės komiteto pirmininkas savarankiškai priėmė tokį precedento neturintį novatorišką sprendimą.
„The Times“ viešai metė kaltinimus: „Pirmininkas, Jungtinių Arabų Emyratų atstovas Mohammadas al-Kamali, sprendimą priėmė pats – nepaisant sprendimo svarbos. Nuosprendis prieštaravo visoms ankstesnėms pasaulio čempionatų drausmės byloms, kai žaidėjui, gavusiam raudoną kortelę, taikoma automatinė diskvalifikacija. Ir tai kelia dar daugiau klausimų FIFA.
Drausmės komitetas skyrė F. Balogunui vienerių rungtynių diskvalifikaciją, tačiau atidėjo jos vykdymą metų bandomajam laikotarpiui.
Tai leido rezultatyviausiam JAV rinktinės žaidėjui, kuris buvo pašalintas už rimtą pražangą, už kurią paprastai skiriama dviejų rungtynių diskvalifikacija. Tačiau šis psrendimas neišgelbėjo amerikiečių – jie nusileido belgams 1:4.“
Toliau „The Times“ tikina, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas prisiėmė atsakomybę už draudimo panaikinimą, sakydamas, kad paskambino FIFA prezidentui Gianni Infantino dėl raudonos kortelės atšaukimo.“
Mohammado al-Kamali sprendimas sukėlė didžiulį pasipiktinimą futbolo pasaulyje, UEFA jį pavadino „precedento neturinčiu, nesuprantamu ir nepagrįstu“. Tuo tarpu G. Infantino pripažino, kad D. Trumpas jam skambino dėl F. Baloguno raudonos kortelės, tačiau tvirtino, kad jam pasakė, jog bylą prižiūri „nepriklausoma teisminė institucija“, kuri „tinkamu laiku spręs turėdama reikiamą kompetenciją“.
F. Balogunas turėjo praleisti pirmadienio aštuntfinalio rungtynes su Belgija, nes po vaizdo peržiūros gavo raudoną kortelę už tai, kad šešioliktfinalio rungtynėse, kurias JAV laimėjo 2:0, užmynė ant Bosnijos gynėjo kojos.
JAV vyrų futbolo rinktinėGianni InfantinoDonaldas Trumpas (Donald Trump)
Rodyti daugiau žymių