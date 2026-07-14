SportasFutbolas

„Kauno „Žalgirio“ mūšis Prištinoje: į kitą Čempionų lygos atrankos etapą nori žengti per Kosovo „Drita“

2026 m. liepos 14 d. 20:25
Lrytas.lt
„Kauno Žalgirio“ futbolininkai antradienį Kosovo Prištinoje žaidžia atsakomąsias UEFA Čempionų lygos atrankos pirmojo etapo rungtynės su šios šalies čempione „Drita“ Lietuvos čempionai „Fadil Vokrri“ stadione bando palaužti šeimininkus ir įžengti į kitą Čempionų lygos atrankos etapą.
Daugiau nuotraukų (10)
„Kauno Žalgirio“ ir „Drita“ rungtynės Kosove vyksta nuo 21 val. Lietuvos laiku.
Pirmoji dvikova Kauno Dariaus ir Girėno stadione baigėsi lygiosiomis 1:1, tad šioje serijoje Prištinoje viskas turėjo prasidėti iš naujo.
Dvejus metus iš eilės Kosovo čempione tapusi „Drita“ praėjusiame sezone rungtyniavo ir UEFA Konferencijų lygos pagrindiniame turnyre, kuriame nukeliavo iki atkrintamųjų akistatų.
Birželio 17 d., trečiadienį, UEFA būstinėje iškart bus traukiami ir antrojo etapo UEFA Čempionų lygos bei UEFA Konferencijų lygos atrankos etapo burtai.
Kauno ŽalgirisČempionų lygos atranka

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.