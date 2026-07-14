„Kauno „Žalgirio“ mūšis Prištinoje: į kitą Čempionų lygos atrankos etapą nori žengti per Kosovo „Drita“

„Kauno Žalgirio“ ir „Drita“ rungtynės Kosove vyksta nuo 21 val. Lietuvos laiku.
Pirmoji dvikova Kauno Dariaus ir Girėno stadione baigėsi lygiosiomis 1:1, tad šioje serijoje Prištinoje viskas turėjo prasidėti iš naujo.
Dvejus metus iš eilės Kosovo čempione tapusi „Drita“ praėjusiame sezone rungtyniavo ir UEFA Konferencijų lygos pagrindiniame turnyre, kuriame nukeliavo iki atkrintamųjų akistatų.
Birželio 17 d., trečiadienį, UEFA būstinėje iškart bus traukiami ir antrojo etapo UEFA Čempionų lygos bei UEFA Konferencijų lygos atrankos etapo burtai.