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„Kauno Žalgirio“ strategas pasiruošęs svarbiausioms sezono rungtynėms: „Esu iš Balkanų ir žinau jų mentalitetą“

2026 m. liepos 14 d. 07:57
Lrytas.lt
„Kauno Žalgirio“ futbolininkų antradienį laukia kol kas vienos svarbiausių šio sezono rungtynių. Lietuvos čempionai Kosove žais atsakomąsias UEFA Čempionų lygos atrankos pirmojo etapo rungtynes su šios šalie“Kas čempione „Drita“ ir sieks žengti į kitą etapą.
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Pirmoji dvikova Kauno Dariaus ir Girėno stadione baigėsi lygiosiomis 1:1, tad serijoje viskas prasideda iš naujo.
FK „Kauno Žalgiris“ rungtynių išvakarėse surengė paskutinę treniruotę „Fadil Vokrri“ stadione Prištinoje, o prieš treniruotę spaudos konferencijoje dalyvavo komandos vyr. treneris Željko Sopičius.
„Abi komandos turi vienodus šansus laimėti ir žengti tolyn. Mums labai svarbu išlaikyti koncentraciją. Lygiosios Kaune nėra nei geras, nei blogas rezultatas, kadangi išvykos įvarčio taisyklė nebegalioja. Turime 90 minučių, po kurių tolyn žengs geresni, o paskutinė pergalė 3:0 mums prideda pasitikėjimo savo jėgomis“, – spaudos konferencijoje kalbėjo kroatas.
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Kalbėdamas apie pirmąją dvikovą Kaune komandos vyr. treneris atkreipė dėmesį į įtemptą grafiką ir laiko stoką, bet pabrėžė, kad yra patenkintas tuo, kaip komanda reaguoja.
„Čia esu tik dvi savaites ir mes žaidžiame kas keletą dienų. Buvo ir gerų dalykų, buvo ir blogų, bet taip būna visada, kai keičiasi treneriai. Žaidėjai turi prisitaikyti prie naujos sistemos ir taisyklių, bet aš esu labai pozityvus. Kiekvieną dieną mes būsime vis geresni“, – užtikrintai kalbėjo Ž. Sopičius.
Pasak „Kauno Žalgirio“ vairininko, antroji dvikova gali būti visai kitokia. Būtent kitokio požiūrio jis tikisi iš „Drita“ ekipos.
„Esu iš Balkanų ir žinau jų mentalitetą. Dabar jie į aikštę žengs su drąsiomis širdimis ir pradės nuo pirmosios minutės. Galbūt jie mus spaus šiek tiek daugiau nei Kaune, bet tam esame pasiruošę“, – svarstė specialistas.
Pilną Ž. Sopičiaus konferenciją galite rasti FK „Kauno Žalgirio“ YouTube kanale. „Kauno Žalgirio“ ir „Drita“ rungtynės Kosove prasidės 21:00 val. Lietuvos laiku.
Kauno ŽalgirisUEFA čempionų lyga

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