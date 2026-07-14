Iš „Kauno Žalgirio“ D. Pavlovičius keliasi į Prancūziją

Belgijos ir Serbijos pilietybes turintis vidurio saugas į Kauną atvyko prieš 2025-ųjų sezono pradžią, su komanda tais pačiais metais tapo Lietuvos čempionu, o 2026-ųjų pradžioje iškovojo LFF Supertaurę, kurios finale buvo pripažintas rungtynių MVP.
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„Vasaros perėjimų lango metu buvome itin aktyvūs, o su tuo yra susijęs ir Damjano išvykimas. Į Lietuvą jis atvyko su aiškiais tikslais, kuriuos įgyvendinęs atvėrė sau galimybes, o klubas, sulaukęs pasiūlymo iš Prancūzijos, su juo sutiko“, – pasakojo klubo sporto direktorius Darius Šinkūnas.
Vilkėdamas „Kauno Žalgirio“ marškinėlius D. Pavlovičius iš viso sužaidė 56 rungtynes, per kurias pasižymėjo 2 įvarčiais ir atliko 10 rezultatyvių perdavimų.
„Kauno Žalgiris“ dėkoja D. Pavlovičiui už klube praleistus metus ir linki kuo didžiausios sėkmės tolimesnėje.