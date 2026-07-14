Norvegų futbolininkai sutikti kaip čempionai, o E. Haalandas grįžo su netikėtu „trofėjumi“

Po 28 metų pertraukos į pasaulio čempionatą sugrįžę norvegai sugebėjo pasiekti ketvirtfinalio etapą, o jame tik po itin atkaklios kovos po pratęsimo 1:2 nusileido Anglijos rinktinei.
Nepaisant to, jog namo norvegai sugrįžo be medalių, savo šalyje jei buvo pasitikti kaip tikri herojai.
Dar prieš nusileidžiant ant žemės, norvegus ore pasitiko naikintuvai, lydėję žaidėjus iki pat oro uosto.
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Rinktinė nuvyko pas karališkąją šeimą, o vėliau keliavo pas minią gerbėjų. Pranešama, jog į gatves išėjo daugiau nei 100 tūkst. gyventojų.
Gatvėje Norvegijos rinktinės žaidėjai kartu su minia gyventojų atliko bene įspūdingiausią „Vikingų irklavimo“ skanduotę.
Išskirtinio dėmesio susilaukė ir E. Haalandas, kuris iš lėktuvo išlipo rankoje laikydamas... meškėną.
„Manchester City“ puolėjas įsigijo meškėną, laikantį tuščią „Greenall’s“ miško uogų džino butelį, Dalase veikiančioje parduotuvėje „Wild Bill’s Western Store“.
Šiuo metu meškėnas „Wild Bill’s“ internetinėje svetainėje yra išparduotas, nors anksčiau jo kaina siekė 750 JAV dolerių.
Norvegai pasaulio čempionato grupių etape 4:1 nugalėjo Iraką, 3:2 palaužė Senegalą ir 1:4 neprilygo prancūzams.
Šešioliktfinalyje norvegai 2:1 palaužė Dramblio Kaulo Krantą, o aštuntfinalyje 2:1 įveikė Brazilijos komandą.
Erlingas HaalandasNorvegijaNorvegijos futbolo rinktinė
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