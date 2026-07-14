SportasFutbolas

Norvegų futbolininkai sutikti kaip čempionai, o E. Haalandas grįžo su netikėtu „trofėjumi“

2026 m. liepos 14 d. 13:26
Lrytas.lt
Norvegijos futbolo rinktinė sugrįžusi po pasaulio čempionato į Oslą buvo pasitikta įspūdingos gerbėjų minios, o šalies pažiba Erlingas Haalandas grįžo su netikėtu „trofėjumi“ iš JAV.
Daugiau nuotraukų (16)
Po 28 metų pertraukos į pasaulio čempionatą sugrįžę norvegai sugebėjo pasiekti ketvirtfinalio etapą, o jame tik po itin atkaklios kovos po pratęsimo 1:2 nusileido Anglijos rinktinei.
Nepaisant to, jog namo norvegai sugrįžo be medalių, savo šalyje jei buvo pasitikti kaip tikri herojai.
Dar prieš nusileidžiant ant žemės, norvegus ore pasitiko naikintuvai, lydėję žaidėjus iki pat oro uosto.
Susiję straipsniai
Tyrimas dėl J. Adamso mirties: tėvas sureagavo į spekuliacijas, policija ieško atsakymų

Tyrimas dėl J. Adamso mirties: tėvas sureagavo į spekuliacijas, policija ieško atsakymų

Superkompiuteris paskelbė, kas laimės pasaulio čempionatą

Superkompiuteris paskelbė, kas laimės pasaulio čempionatą

1 įvartis per visą čempionatą: Rodri prabilo apie L. Yamalį slegiantį nerimą

1 įvartis per visą čempionatą: Rodri prabilo apie L. Yamalį slegiantį nerimą

Rinktinė nuvyko pas karališkąją šeimą, o vėliau keliavo pas minią gerbėjų. Pranešama, jog į gatves išėjo daugiau nei 100 tūkst. gyventojų.
Gatvėje Norvegijos rinktinės žaidėjai kartu su minia gyventojų atliko bene įspūdingiausią „Vikingų irklavimo“ skanduotę.
Išskirtinio dėmesio susilaukė ir E. Haalandas, kuris iš lėktuvo išlipo rankoje laikydamas... meškėną.
„Manchester City“ puolėjas įsigijo meškėną, laikantį tuščią „Greenall’s“ miško uogų džino butelį, Dalase veikiančioje parduotuvėje „Wild Bill’s Western Store“.
Šiuo metu meškėnas „Wild Bill’s“ internetinėje svetainėje yra išparduotas, nors anksčiau jo kaina siekė 750 JAV dolerių.
Norvegai pasaulio čempionato grupių etape 4:1 nugalėjo Iraką, 3:2 palaužė Senegalą ir 1:4 neprilygo prancūzams.
Šešioliktfinalyje norvegai 2:1 palaužė Dramblio Kaulo Krantą, o aštuntfinalyje 2:1 įveikė Brazilijos komandą.
Erlingas HaalandasNorvegijaNorvegijos futbolo rinktinė
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.