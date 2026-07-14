Pasaulio čempionato pusfinalis: tik įvartį praleidusi Ispaniją prieš visus 6 mačus laimėjusią Prancūziją

Abi ekipos žengia FIFA reitingų viršūnėje – ispanai balandį pakilo į antrąją poziciją, į trečiąją nustumdami Prancūziją.
Šiame pasaulio čempionate sužaidė puikų turnyrą tiek ispanai, tiek ir prancūzai: savo H ir I grupėse užėmė pirmąsias vietas.
Ispanai H grupėje sužaidė lygiosiomis su Žaliuoju Kyšuliu 0:0, po to 4:0 įveikė Saudo Arabiją ir Urugvajų 1:0.
Šešioliktfinalyje ispanai nepagailėjo austrų 3:0, aštuntfinalyje palaužė Portugaliją su Cristiano Ronaldo 1:0 ir ketvirtfinalyje prispaudė belgus 2:1.
Beja, šioje dvikovoje pirmą kartą šiame čempionate ispanai iš savo vartų traukė kamuolį – iki tol jie nebuvo praleidę nė vieno įvarčio. Šiuo atveju Ispanija pagerino pasaulio čempionatų rekordą, 649 minutes išlaikiusi vartus „sausais“.
Tuo tarpu prancūzai laimėjo visus 6 pirmenybių mačus. I grupėje jie įveikė Senegalą 3:1, Iraką – 3:0 ir be lyderių žaidusią Norvegiją 4:1. Šešioliktfinalyje Prancūzija nepaliko šansų švedams – 3:0, aštuntfinalyje sunkiai įveikė tik apie gynybą galvojusį Paragvajų 1:0 ir ketvirtfinalyje per 6 minutes pelnė du įvarčius be atsako ir eliminavo Maroką.
Pastarąjį kartą Prancūzija planetos čempione tapo 2018 metų čempionate Rusijoje, kur finale 4:2 įveikė Kroatiją.
Po ketverių metų Katare prancūzai žaidė finale, bet po 11 metrų baudinių nusileido Argentinai.
Ispanija pasaulio čempione tapo 2010 metais Pietų Afrikos Respublikoje, kai įveikė lemiamoje akistatoje po pratęsimo Nyderlandus 1:0.