Antradienį, 22 val. šalia Dalaso esančiame Arlingtono mieste į dvikovą stos Prancūzijos ir Ispanijos rinktinės.
Daugelis ekspertų aiškia poros favorite laiko Prancūzijos komandą, pagal kuriuos, tai yra visų laikų stipriausia Prancūzijos nacionalinė komanda ir galbūt, net stipriausia visų laikų planetos rinktinė.
Tačiau prieš pusfinalio etapą kalbėjęs Ispanijos saugas Rodri teigė, Ispanija yra ne ką mažiau pavojinga rinktinė.
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„Prancūzija yra viena geriausių komandų čia, jie demonstruoja puikią formą, tačiau Ispanija – taip pat. Mes galime juos įveikti, tai jau įrodėme Europos čempionate ir Tautų lygoje“, – pareiškė „Manchester City“ futbolininkas.
Ispanijos ir Prancūzijos susitikimai pusfinalio etape jau pradeda tapti šiokia tokia tradicija. Rinktinės skirtinguose turnyruose pusfinalio etape susitinka jau 3 metus iš eilės.
2024 metais Europos čempionate ispanai nepaisant 9 minutę praleisto įvarčio šventė pergalę 2:1, o 2025 metais UEFA Tautų lygos pusfinalyje žiūrovai išvydo 9 įvarčių trilerį, kurį 5:4 ir vėl laimėjo Ispanija.
„Pasaulio čempionato rungtynės yra visai kitas žvėris, – tikino Rodri. – Nemanau, kad žaidimas bus toks pats atviras.“
Prieš čempionatą daugelis aistruolių tikėjosi, jog pirmuoju smuiku Ispanijos nacionalinėje komandoje grieš „Barcelona“ talentas Lamine’as Yamalis. Visgi liepos 13 dieną 19-ąjį gimtadienį šventęs „Barcelona“ talentas šiame čempionate pelnė tik 1 įvartį ir nepasižymėjo jokiu rezultatyviu perdavimu.
Rodri paragino savo jaunąjį komandos draugą atrasti pusiausvyrą tarp sprogstamo talento ir emocinių reikalavimų didžiausioje scenoje.
„Manau, kad jam reikia šiek tiek nusiraminti, atsikratyti to nerimo, kurį jis kartais jaučia norėdamas įrodyti savo vertę, – pripažino Rodri. – Jis yra labai svarbus mūsų žaidėjas dėl to, ką daro tiek su kamuoliu, tiek be jo ir jis yra labai protingas vyrukas. Tiesa, jam dar tik 19 metų, todėl tam tikrais rungtynių momentais turime jį nuraminti.“
RodriLamine'as YamalisIspanijos vyrų futbolo rinktinė
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