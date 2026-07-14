Psichologiniai D. Deschamps‘o žaidimai prasidėjo – favoritų etiketę atidavė ispanams

Prancūzijos rinktinė – vienintelė šiame čempionate laimėjusi visas žaistas rungtynes per 90 minučių. Prancūzai įveikė Senegalo, Irako, Norvegijos, Švedijos, Paragvajaus ir Maroko komandas.
Tuo tarpu jų varžovai ispanai čempionatą pradėjo sužaisdami lygiosiomis su Žaliojo Kyšulio salomis, tačiau vėliau šventė pergales prieš Saudo Arabiją, Urugvajų, Austriją, Portugaliją bei Belgiją.
Daugelis futbolo ekspertų būtent Prancūzijos ir Ispanijos pusfinalį vadina tikruoju čempionato finalu, bet favoritų etiketę vis tiek atiduoda prancūzams, laikydami juos viena geriausių rinktinių istorijoje.
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Visgi Prancūzijos rinktinei vadovaujantis D. Deschamps‘as šią favoritų etiketę bando atiduoti savo varžovams.
„Pamirškite apie pirmąsias rungtynes prieš Žaliąjį Kyšulį, – apie Ispanijos rinktinės žygį kalbėjo D. Deschamps‘as. – Nuo to laiko Ispanija įrodė, kad yra favoritė.
Nenoriu užkrauti papildomo spaudimo Luisui de la Fuente ir jų komandai – jis puikiai žino, kad žmonės iš Ispanijos tikisi didžių dalykų. Ispanija moka puikiai pulti ir labai gerai gintis. Per pastarąsias šešerias ar septynerias rungtynes jie praleido tik vieną įvartį.“
Praėjusį kartą rinktinės buvo susitikusios 2025 metais, Tautų lygos pusfinalyje. Tuomet žiūrovai išvydo įspūdingą reginį, kuriame 5:4 triumfavo Ispanijos futbolininkai. D. Deschamps‘as neslepia, jog įvarčių festivalis gali įvykti ir šįkart.
„Vertinant abiejų komandų kokybę puolime, manau, galime tikėtis, kad tai bus įspūdingos rungtynės“, – sakė jis.
Nors Ispanijos žvaigždė Lamine‘as Yamalis šiame čempionate pasižymėjo tik vienu įvarčiu, tačiau Prancūzijos rinktinės treneris teigė skirsiantis išskirtinį dėmesį šiam 19-mečiui.
„Žinome priešininkų komandos stiprybes. Mes taip pat turime savųjų. Ar analizavau L. Yamalį ir jo pranašumus? Taip, jis yra vienas iš tų žaidėjų, kurie aikštėje tikrai gali daryti įtaką žaidimui.
Visi varžovai turi stengtis riboti kitos komandos stiprybes, tačiau mes turime daug sprendimo būdų. Žaidime „vienas prieš vieną“ gali būti sunku. Tačiau žaisti „vienas prieš vieną“ prieš kai kuriuos mano žaidėjus irgi nėra lengva užduotis“, – teigė strategas.
D. Deschamps‘as patvirtino, kad Prancūzijos rinktinės kapitonas Kylianas Mbappe, kuris dėl patirto smūgio paliko aikštę antrojo kėlinio pabaigoje ketvirtfalinyje prieš Maroką, pusfinaliui yra pasiruošęs „100 procentų“.
Didier Deschamps'asKylianas MbappeLamine'as Yamalis
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