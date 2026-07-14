SportasFutbolas

Superkompiuteris paskelbė, kas laimės pasaulio čempionatą

2026 m. liepos 14 d. 09:25
Lrytas.lt
Superkompiuterio skaičiavimais, pasaulio futbolo čempionato favoritai susitiks pirmajame pusfinalyje.
Daugiau nuotraukų (13)
Pasaulio čempionatas pasiekė kulminaciją. Antradienį startuoja pusfinalių etapas, o pasak „Opta Analyst“ superkompiuterio, favoritai laimėti titulą susitiks pirmajame pusfinalyje.
Antradienį Arlingtono mieste į kovą stos Prancūzijos ir Ispanijos rinktinei.
Šios dvikovos favorite laikoma Prancūzijos komanda, kuriai skiriama 57,1 proc. patekti į finalą, o ispanams duodama 42,9 proc. galimybė laimėti.
Susiję straipsniai
Prieš pasaulio čempionato pusfinalį - tėviškas Rodri patarimas L. Yamaliui

Prieš pasaulio čempionato pusfinalį - tėviškas Rodri patarimas L. Yamaliui

Net ir Lietuva turėtų šansą: FIFA prezidentas pasiryžęs dar labiau plėsti pasaulio čempionatą

Net ir Lietuva turėtų šansą: FIFA prezidentas pasiryžęs dar labiau plėsti pasaulio čempionatą (3)

Tapo aišku, kieno žodis lėmė JAV futbolininko diskvalifikacijos panaikinimą

Tapo aišku, kieno žodis lėmė JAV futbolininko diskvalifikacijos panaikinimą (1)

Antrasis pusfinalis pasak superkompiuterio yra kiek mažiau nuspėjamas. Anglijos šansai vertinami 52,89 proc., o Argentinos – 47,11 proc.
Visgi pasak „Opta Analyst“ pagrindiniai favoritai tapti čempionais yra laikomi Prancūzijos futbolininkai, kuriems suteikiama 33,58 proc. tikimybė triumfuoti. Antroje vietoje pagal tikimybę, prancūzų varžovai ispanai, kuriems suteikiama 23,84 proc. galimybė laimėti pasaulio čempionatą.
Anglijos šansai prieš pusfinalį vertinami šiek tiek prasčiau – 22,62 proc., o Argentinos – 19,96 proc.
Argentinos vyrų futbolo rinktinėAnglijos vyrų futbolo rinktinėIspanijos vyrų futbolo rinktinė
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.