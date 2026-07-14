Superkompiuteris paskelbė, kas laimės pasaulio čempionatą

Pasaulio čempionatas pasiekė kulminaciją. Antradienį startuoja pusfinalių etapas, o pasak „Opta Analyst“ superkompiuterio, favoritai laimėti titulą susitiks pirmajame pusfinalyje.
Antradienį Arlingtono mieste į kovą stos Prancūzijos ir Ispanijos rinktinei.
Šios dvikovos favorite laikoma Prancūzijos komanda, kuriai skiriama 57,1 proc. patekti į finalą, o ispanams duodama 42,9 proc. galimybė laimėti.
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Antrasis pusfinalis pasak superkompiuterio yra kiek mažiau nuspėjamas. Anglijos šansai vertinami 52,89 proc., o Argentinos – 47,11 proc.
Visgi pasak „Opta Analyst“ pagrindiniai favoritai tapti čempionais yra laikomi Prancūzijos futbolininkai, kuriems suteikiama 33,58 proc. tikimybė triumfuoti. Antroje vietoje pagal tikimybę, prancūzų varžovai ispanai, kuriems suteikiama 23,84 proc. galimybė laimėti pasaulio čempionatą.
Anglijos šansai prieš pusfinalį vertinami šiek tiek prasčiau – 22,62 proc., o Argentinos – 19,96 proc.