Tyrimas dėl J. Adamso mirties: tėvas sureagavo į spekuliacijas, policija ieško atsakymų

Pranešama, kad policija rado vyro kūną name Keiptauno centre esančiame Schotsche Kloof rajone, kuris vėliau buvo identifikuotas kaip J. Adamso. Pradėtas tyrimas, nors mirties priežastis kol kas neskelbiama.
„Su giliu šoku ir sunkia širdimi sužinojau apie Jaydeno Adamso netektį, – pareiškime teigė PAR sporto, meno ir kultūros ministras Gaytonas McKenzie. – Pietų Afrikos futbolas prarado vieną ryškiausių savo jaunųjų talentų, o mūsų tauta gedės kartu su jo šeima, komandos draugais ir milijonais sirgalių, kurie stebėjo, kaip jis iš perspektyvaus akademijos auklėtinio išaugo į nacionalinės rinktinės žaidėją.“
J. Adamso mirties priežastis kol kas nenustatyta.
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Futbolininko tėvas Juanito Adamsas sekmadienį nutraukė tylą, žiniasklaidoje ir visuomenėje plintant įvairioms spekuliacijoms apie jo sūnaus mirtį.
„Kaip visi žinote, tai buvo ankstyva mirtis, – Pietų Afrikos žiniasklaidos kanalui „eNCA“ sakė J. Adamsas. – Šeimai dabar labai sunku tai suvokti. Judėti toliau nebus lengva. Žmonės sako, kad laikui bėgant bus lengviau, bet taip nebus. Tiesiog išmoksti su tuo gyventi.
Žiūrėsime, ką mums atneš ateitis. Visas pasaulis reaguoja į Jaydeno mirtį. Kaip jau sakiau, mums dabar labai sunku, tačiau matome, kaip stipriai pasaulis mylėjo jo žaidžiamą futbolą ir patį Jaydeną.“
J. Adamsas žaidė visose trijose PAR grupės etapo rungtynėse, o į startinę sudėtį dvikovoje prieš Čekiją (1:1) žengė praėjus vos kelioms valandoms po to, kai sužinojo apie savo močiutės mirtį. Šešioliktfinalio rungtynėse, kurias PAR rinktinė 0:1 pralaimėjo Kanadai, aikštėje jis nepasirodė.
Futbolininkas rungtyniavo „Mamelodi Sundowns“ klube ir padėjo jam iškovoti Afrikos Čempionų lygos trofėjų 2025–2026 metų sezone.
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