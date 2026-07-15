A. Skerla prieš atsakomąją dvikovą su juodkalniečiais: „Persvaros saugoti nežadame“

Pirmąjį susitikimą Podgoricoje žalgiriečiai laimėjo 3:1 ir į Vilnių parsivežė dviejų įvarčių persvarą.
„Svečiuose pavyko neblogai sužaisti ir pasiekti gerą rezultatą, tačiau laukia antrosios rungtynės. Komandą nuteikiu taip, lyg pirmasis susitikimas dar nieko nebūtų nulėmęs. Rytoj laukia tikrai nelengva kova“, – kalbėjo A. Skerla.
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Trenerio teigimu, „Žalgiris“ namuose neketina vien saugoti turimo pranašumo. „Persvaros tikrai nesaugosime. Norime žaisti ir savo žaidimu nudžiuginti sirgalius. Žinoma, turime išlaikyti pusiausvyrą, būti pasiruošę gintis ir nežaisti be galvos“, – sakė jis.
D. Šešplaukis taip pat tikino, kad komandos užduotis dar nėra atlikta. „Išvykoje laimėjome 3:1, tai yra geras rezultatas siekiant žengti tolyn. Dabar reikia pabaigti pradėtą darbą, Vilniuje parodyti, ką sugebame, ir dar kartą nugalėti varžovus“, – teigė saugas.
Pasak jo, pirmosiose rungtynėse žalgiriečiai gerai įgyvendino savo planą ir po pertraukos įrodė pranašumą.
„Žinojome, kad varžovai kietai kovoja ir mėgsta presinguoti. Rungtynių pradžioje kontroliavome žaidimą, kūrėme progas, o po pirmojo kėlinio aptarėme, ką turime daryti geriau. Antrajame kėlinyje parodėme savo pranašumą“, – sakė D. Šešplaukis.
Abu komandos atstovai išskyrė ir išaugusią konkurenciją bei gerėjantį „Žalgirio“ žaidimą. A. Skerlos teigimu, po traumų sugrįžę futbolininkai ir naujokai suteikia daugiau pasirinkimų, o D. Šešplaukis pažymėjo, kad komanda vis geriau susižaidžia.
„Sezono pradžioje buvo sunku, tačiau dabar matome, kad mūsų žaidimo kreivė kyla į viršų“, – kalbėjo saugas.
A. Skerla tikisi, kad pilnas stadionas taps papildoma paskata komandai.
„Esame skolingi savo aistruoliams. Kai stadionas pilnas, žaidėjas privalo atiduoti maksimumą. Padarysime viską, kad ir žaidimas, ir rezultatas būtų geri“, – sakė treneris.
Atsakomosios UEFA Konferencijų lygos pirmojo atrankos etapo rungtynės tarp Vilniaus „Žalgirio“ ir OFK „Petrovac“ vyks liepos 16 dieną nuo 20 val. „Žalgirio“ namų stadione.