Argentinos viceprezidentė prieš mačą užsipuolė Angliją: pavadino „piratais-uzurpatoriais“

Kaip bandė aiškinti viceprezidentė, pasaulio futbolo čempionato rungtynės su Anglija argentiniečiams turi ypatingą reikšmę, nes jos susijusios ne tik su futbolu, bet ir su konflikto dėl Folklendų-Malvinų salų istorija.
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„Liepos 15 dieną žaisime prieš uzurpuojančius piratus. Tai ne šiaip eilinės rungtynės. Nebūsiu politiškai korektiška ar abejinga.
Prieš anglus kovoti yra visada kažkas daugiau. Tai yra Malvinų salos, tai yra Diego, tai yra paskutinis Leo pasaulio čempionatas ir tai yra galimybė atsikirsti įsibrovėliams“, – socialinėje svetainėje X rašė V. Villarruel.
Jos pareiškime yra aliuzija į 1982 m. karą tarp Argentinos ir Didžiosios Britanijos dėl Folklando salų arba Malvinų (kaip jos vadinamos Argentinoje).
Viceprezidentei V. Villarruel ši tema taip pat turi asmeninę reikšmę: jos tėvas Eduardo Marcelo Villarruel kovojo konflikte su britais būdamas Argentinos komandosu ir buvo paimtas į nelaisvę po šalies kapituliacijos.
Argentinos rinktinės vyriausiasis treneris Lionelis Scaloni atsisakė paremti tokią retoriką. Prieš rungtynes vykusioje spaudos konferencijoje specialistas pabrėžė, kad nemano, jog teisinga sieti futbolo rungtynes su praeities įvykiais.
„Tai futbolo rungtynės, negaliu painioti dalykų iš pagarbos tam, kas įvyko prieš tiek daug metų. Painioti juos būtų beprotybė“, – sakė L. Scaloni.
Argentinos vyrų futbolo rinktinėMalvinų salosAnglijos vyrų futbolo rinktinė
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