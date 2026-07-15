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Į finalą nepatekęs K. Mbappe sunkiai rinko žodžius: „Milžiniškas nusivylimas“

2026 m. liepos 15 d. 07:29
Lrytas.lt
Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo pirmasis finalo dalyvis. Juo tapo Ispanijos futbolo rinktinė – antradienį vykusiame pusfinalyje ispanai dominavo prieš prancūzus ir juos įveikė 2:0.
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Po patirto pralaimėjimo Prancūzijos rinktinės kapitonas Kylianas Mbappe neslėpė nusivylimo.
„Rungtynės nesusiklostė taip, kaip norėjome – nei taktiškai, nei techniškai, nei mūsų lygio požiūriu. Jei nedarai to, ką privalai daryti pasaulio čempionato pusfinalyje, tu nelaimėsi.
Leidome jiems diktuoti tempą – turėjome pakeisti jėgų pusiausvyrą, ir būtent to mums nepavyko padaryti. Nuo pat pradžių spaudimas visada palikdavo mus trise prieš du aikštės centre, o prieš Ispaniją tai sunku. Fabiánas (Ruizas) ir Rodri turėjo daug laiko, bet spaudime trūko komunikacijos.
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Esu labai nusivylęs, kaip ir visi kiti. Svajojome patekti į finalą, suteikti savo šaliai galimybę svajoti, kurti istoriją... Dabar turime tai priimti iškeltomis galvomis.
Milžiniškas nusivylimas, negaliu to apsakyti žodžiais. Turiu susiimti, pailsėti ir judėti toliau. Futbolas nieko nelaukia. Bus ir kitų įvykių klubiniame ir tarptautiniame lygmenyje“, – po pralaimėjimo kalbėjo K. Mbappe.
Pasaulio futbolo čempionato finale Ispanija susikaus su Anglijos ir Argentinos poros nugalėtojais.
Kylianas MbappePrancūzijos vyrų futbolo rinktinėIspanijos vyrų futbolo rinktinė
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