Idėja jums? Sparčiai išaugo naujagimių su vardu „Haalandas“ skaičius

Ne išimtimi tapo ir Peru, kurioje futbolo čempionato įtaka persikėlė ir į metrikacijos centrus.
Skelbiama, kad pasaulio čempionate sužibėjęs Norvegijos rinktinės lyderis Erlingas Haalandas taip išpopuliarėjo Peru, kad šioje šalyje buvo užfiksuoti net 468 naujagimiai pavadinti „Haalandu“.
Maža to, iš tų 468 naujagimių 91 vaikas buvo pavadintas pilnu vardu „Erlingas Haalandas“.
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Tiesa, Peru gyventojai turi ir daugiau favoritų – pačiu populiariausiu su futbolu susijusiu vardu ir toliau išlieka „Neymaras“ – Brazilijos futbolininko garbei iš viso buvo pavadinta beveik 34 tūkst. vaikų.
Populiarus išlieka ir Lionelis Messi – Argentinos rinktinės pažiba „krikštatėviu“ tapo 3402 vaikams.
Kiek mažiau populiaresnis Cristiano Ronaldo – 1185 vaikai.
E. Haalando pavardė buvo viena ryškiausių 2026 metų čempionato pavardžių.
Nors Norvegija pralaimėjo ketvirtfinalyje, puolėjas laimėjo kur kas daugiau nei titulą – vietą šimtuose gimimo liudijimų, kurie, dar ilgai po nugalėtojo paskelbimo, primins vasarą, kai norvegas tapo vienu atpažįstamiausių veidų futbolo pasaulyje.
Erlingas HaalandasNorvegijos futbolo rinktinėPeru
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