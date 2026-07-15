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Ispanijos žvaigždė Lamine'as Yamalis vėl nugulė į istorijos metraščius

2026 m. liepos 15 d. 08:27
Lrytas.lt
Ispanijos futbolo rinktinė pirmą kartą nuo 2010-ųjų vėl žais pasaulio futbolo čempionato finale.
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Ispanai antradienį vykusiame pusfinalyje 2:0 pranoko Prancūzijos rinktinę ir sekmadienį vyksiančiame finale susikaus su Argentinos ir Anglijos poros nugalėtoja.
Jaunasis Ispanijos rinktinės talentas Lamine'as Yamalis pusfinalio mače dar kartą įrašė savo pavardę į istorijos metraščius.
Jis tapo trečiuoju jauniausiu futbolininku per visą pasaulio čempionatų istoriją, kuris žaidė pirmenybių pusfinalyje.
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L. Yamalis akistatoje su Prancūzija buvo 19 metų ir 1 dienos amžiaus.
Jaunesni už šį Ispanijos futbolo talentą pasaulio čempionato pusfinalyje žaidė brazilas Pele (17 metų ir 8 mėnesiai) bei italas Giuseppe Bergomis (18 metų ir 6 mėnesiai).
Lamine'as YamalisIspanijos vyrų futbolo rinktinė2026 metų pasaulio futbolo čempionatas

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