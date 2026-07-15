Ispanų treneriui užaugo sparnai: „Prancūzija susitiko su geriausia pasaulio komanda“

Prancūzai buvo laikomi ryškiais šio čempionato favoritais, tačiau ispanai dominuojančiu stiliumi 2:0 įveikė Prancūzijos rinktinę ir žengė į finalą.
„Jaučiamės nenugalimi, – žurnalistams sakė L. de la Fuente. – Prancūzija susitiko su geriausia pasaulio komanda. Mes turime šį pranašumą. Šie žaidėjai nusipelno visko, nes diena iš dienos demonstruoja savo atsidavimą, dosnumą, solidarumą ir talentą.
Nuostabu žiūrėti, kaip jie žaidžia. Šiandienos rungtynės buvo tikras spektaklis. Tai, kas atrodo sudėtinga, ši komanda paverčia lengvai įveikiama užduotimi“, – po sėkmingo pusfinalio savo auklėtiniais žavėjosi Ispanijos rinktinės strategas.
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Pergalė prieš „mėlynuosius“ ne tik garantavo vietą finale, bet ir įrašė šią Ispanijos rinktinę į istorijos vadovėlius. Dar kartą išvengę pralaimėjimo, ispanai pratęsė savo nepralaimėtų rungtynių seriją iki 37-erių – taip jie pakartojo visų laikų rekordą, kurį 2018–2021 metais užfiksavo Italija.
Nemaža dalis abejojo ispanų galimybėmis po to, kai pirmose čempionato rungtynėse sužaidė lygiosiomis 0:0 prieš Žaliąjį Kyšulį. L. de la Fuente džiaugiasi, kad auklėtiniai geriausią formą pasiekė svarbiausiu metu.
„Žinojome, kad turime tobulėti po truputį. Labai norėjome laimėti pirmąsias rungtynes, tačiau tai yra procesas. Buvo suplanuota, kad svarbiausius momentus pasiektume būdami geriausios įmanomos formos. Esame puikios formos, o žaidimo prasme pasiekėme savo piką“, – džiaugėsi Ispanijos rinktinės treneris.