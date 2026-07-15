Išprotėjusios intrigos pusfinalis: L. Messi vedama pasaulio čempionė Argentina prieš Angliją

Anglai pasaulio čempionais buvo tik kartą – 1966-siais, tad šiemet yra lygiai 60 metų, kai jie triumfavo tose pirmenybėse.
Pasaulio čempionatuose šių rinktinių akistatos visada turėjo tiek politinį, tiek ir sensacingą šleifą. Net ir galvojant apie tai, jog 1982-siais tarp šių valstybių vyko karas dėl Folklando salų, kuriame pergalę šventė ir atgal salas atsiėmė britai.
Sensacingiausiu tarpusavio maču laikoma 1986-ųjų pasaulio čempionato Meksikoje ketvirtfinalio priešprieša, kai Diego Maradona ranka pelnė įvartį, teisėjas to nepamatė, jį įskaitė ir galiausiai D. Maradona tą įvartį pavadino „Dievo ranka“. Tai lėmė, kad argentiniečiai šventė pergalę prieš anglus 2:1.
1998 metais Prancūzijoje vykusiame turnyre Argentina triumfavo po 11 metrų baudinių serijos, o tame mače „pasižymėjo“ Davidas Beckhamas, kuris kaip reikiant „nuskynė“ Diego Simeone ir už tai gavo raudoną kortelę. Vis dėlto 2002 metais tas pats D. Beckhamas pelnė vienintelį įvartį mače ir anglai įveikė Argentiną 1:0.
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Iš viso per 14 tarpusavio rungtynių Anglija laimėjo šešis mačus, 6 kartus buvo fiksuotos lygiosios ir tik 2 kartus triumfavo Argentina.
Rungtynėse be pratęsimo anglai nepralaimi jau penkis mačus iš eilės.
Šių metų turnyre Anglija L grupėje užėmė pirmąją vietą, įveikusi Kroatiją 4:2, su gana sužaidusi lygiosiomis 0:0 ir nurungusi Panamą 2:0.
Šešioliktfinalyje Harry Kane'o kariauna palaužė Kongo Demokratinės Respublikos futbolininkus 2:1, aštuntfinalyje įveikė Meksiką 3:2 ir ketvirtfinalyje įveikusi Norvegiją 2:1.
Šiose pirmenybėse Jude'as Bellinghamas ir H. Kane'as pelnė iki pusfinalio po šešis įvarčius – tai pirmasis kartas turnyrų istorijoje, kai du tos pačios šalies atstovai viename čempionate muša po 6 įvarčius.
Tuo tarpu H. Kane'as Anglijos rinktinės sudėtyje su Argentina žaidžia 121-ąsias rungtynes – jis tapo daugiausiai dvikovų už šią ekipą sužaidusiu futbolininku.
Pasaulio čempionės titulą ginanti Argentina J grupėje nesulaukė jokių rimtų pasipriešinimų ir įveikė Alžyrą 3:0, Austriją – 2:0 ir Jordaniją – 3:1.
Šešiolikftinalyje Lionelio Messi armada susikovė su sensacija tapusia Žaliojo Kyšulio salų rinktine ir tik per pratęsimą ją palaužė 3:2.
Aštuntfinalyje argentiniečiams teko paplušėti prieš egiptiečius, tačiau ir jie buvo įveikti 3:2. Galiausiai ketvirtfinalyje pasaulio čempionams teko grumtis su Šveicarija ir ji buvo nugalėta 3:1.
Per visus tuos šešis pergalingus mačus L. Messi pelnė 8 įvarčius ir yra vienas iš lyderių, pelniusiu daugiausiai įvarčių čempionate.
Argentinos vyrų futbolo rinktinėAnglijos vyrų futbolo rinktinėHarry Kane'as
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