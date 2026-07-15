Po ispanų pergalės – Z. Ibrahimovičiaus pareiškimas: „Šiandien laimėjo futbolas“

Ispanijos futbolo rinktinė pasaulio čempionato pusfinalyje užtikrintai 2:0 susitvarkė su favorite Prancūzija.
Prancūzai iki pusfinalio keliavo užtikrintai laimėdami prieš visus sutiktus varžovus, o savo sudėtyje turėjo net trys futbolininkus, kurie taikėsi į „Ballon d‘Or“ apdovanojimą – Madrido „Real“ žvaigždę Kylianą Mbappe, Miuncheno „Bayern“ lyderį Michaelą Olise ir praėjusiais metais „Ballon d‘Or“ laimėjusį Ousmane‘ą Dembele.
Tačiau su pralaimėjimu visiems šiems žaidėjams „auksinis kamuolys“ veikiausiai nuplaukė.
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O „FOX Sports“ apžvalgininkas, Švedijos futbolo legenda Z. Ibrahimovičius po įspūdingo pasirodymo apdainavo 2024 metais geriausiu pasaulio futbolininku pripažintą „Manchester City“ saugą Rodri.
„Turiu paminėti, kad Rodri šiandien buvo visur, – kalbėjo Z. Ibrahimovičius. – Koks žaidimas, koks žaidėjas. Jis yra tas, kuris nesulaukia daug pripažinimo, tačiau šiose rungtynėse jis buvo visur. Jis buvo tiesiog nuostabus. Šiandien laimėjo futbolas.“
Legendinis puolėjas taip pat pareiškė, jog žiūrint rungtynes susidarė vaizdas, jog ispanai į aikštę išėjo kur kas labiau pasiruošę kautis.
„Jie kontroliavo situaciją nuo pirmos iki paskutinės minutės. Jie jautėsi gyvybingi. Jie buvo aktyvūs. Jie to norėjo. Jie nubėgo tuos papildomus metrus. Kiekvienoje dvikovoje, į kurią stojo, jie norėjo laimėti.
Kai jie atakavo, jie buvo įsitikinę savo jėgomis. Jie perėmė iniciatyvą. Gali pamatyti, kad kiekvienas jų perdavimas tarsi sakė: „mes to norime“. Ir buvo visiškai priešingai, kai kalbame apie Prancūziją“, – teigė Z. Ibrahimovičius.
Zlatanas IbrahimovičiusRodriIspanijos vyrų futbolo rinktinė
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