Prancūzija po pralaimėjimo vėl skendo chaose, bet policija dėkojo sirgaliams už atsakingumą

Turnyro favoritams prancūzams 0:2 neprilygus ispanams, Paryžiaus ir Liono gatvės vėl paniro į chaosą.
„Prancūzijos sostinėje iki 6 val. ryto buvo sulaikyta mažiausiai 141 asmuo.
Dauguma sulaikymų buvo susiję su fejerverkų užtaisų naudojimu prieš pareigūnus, televizijai BFMTV teigė Paryžiaus policijos prefektūra.
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Neramumų netrūko ir Lione. Šimtai sirgalių susirinko stebėti rungtynių Bellecour aikštėje įrengtoje sirgalių zonoje. Policijai teko panaudoti ašarines dujas, kad išsklaidytų minias, o dėl kilusio chaoso pareigūnai uždarė metro stotį.
Į policijos pareigūnus buvo mėtomi įvairūs daiktai, deginamos šiukšliadėžės, o 20 asmenų buvo sulaikyti.
Nei Paryžiuje, nei Lione žmonės nenukentėjo, taip pat nepranešama apie didesnę žalą turtui.
Pranešama, kad kitose Prancūzijos vietose buvo sulaikyta dar 40 asmenų.
Policija padėkojo didžiajai daliai sirgalių, kurie po netikėto pralaimėjimo elgėsi atsakingai.