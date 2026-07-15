Prancūzijos spauda apraudojo futbolo rinktinę: „Bastilijos diena sugriauta“

Liepos 14-ąją Prancūzija pažymi Bastilijos paėmimo dieną – vieną iš svarbiausių nacionalinių švenčių. Šiais metais šventę turėjo vainikuoti pasaulio futbolo pirmenybių pusfinalio rungtynės, kuriose Prancūzijos rinktinė kovojo su Pietų kaimynais ispanais.
Tačiau futbolo Bastilija nebuvo paimta – ispanai tolimose tvirtovės prieigose atrėmė visus prancūzų antpuolius, tad „mėlyniesiems“ šeštadienį teks atlikti kankinamą pareigą – žaisti jų, kaip ir kitų stipriausių pasaulio komandų, nedominančias rungtynes dėl trečiosios vietos.
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„Fejerverkai atšaukiami“, – tolimame Dalase nuaidėjus paskutiniam teisėjo švilpukui, paskelbusiam, kad Prancūzijos rinktinė pralaimėjo Ispanijos komandai 0:2, pranešė „Le Parisien“ interneto svetainė.
„Mėlynieji“ įveikti: nacionalinis pralaimėjimas“, – kuo virto nacionalinė šventė, trečiadienį pirmajame puslapyje paskelbė „La Depeche“ dienraštis.
Daugelio kitų dienraščių pirmajame puslapyje trečiadienį buvo minima „Dužusi svajonė“ („La Voix du Nord“ ir „Le Figaro“) arba „Amerikietiškos svajonės pabaiga“ („Ouest France“ ir „L‘Yonne Republicaine“).
„Blyškiai mėlyni“, – viršelyje „mėlynųjų“ komandą apibūdino „Le Dauphine“ dienraštis. „Kritimas iš aukštai“, – parašė „Le Parisien“. „Nukritusi žvaigždė“, – išvakarėse Prancūzijos rinktinės paliktą įspūdį pirmajame puslapyje pavadino Prancūzijos sporto dienraštis „L‘Equipe“.
Slogi nuotaika prancūzus apėmė rungtynėms dar nesibaigus. Ispanijos rinktinė aiškiai vyravo aikštėje, o „L‘Equipe“ prisipažino, kad „apėmė nuostaba, net nerimą keliantis jausmas, kad susidūrus su ispanų meistriškumu, tikrų rungtynių visai nebuvo“.
„Nuslopinta visose aikštės vietose, Prancūzijos rinktinė dėsningai pralaimėjo pasaulio pirmenybių pusfinalio rungtynes įspūdingai žaidusiai Ispanijos komandai, kuri pakartojo 2024 metų Europos pirmenybėse pasiektą pergalę prieš „mėlynuosius“, – rašė „L‘Equipe“. – Ši liepos 14-oji nebuvo šlovinga. Prancūzijos rinktinė nesugebėjo trečią kartą iš eilės patekti į pasaulio pirmenybių finalą. Baigiantis turnyrui, kuriame neturėjo nė vieno rimto iššūkio, „mėlynieji“ gavo Ispanijos rinktinės pamoką.“
„Michaelis Olisė buvo neveiksmingas, Lucas Digne klydo, Kylianas Mbappė ir Ousmane‘as Dembelė buvo bejėgiai“, – silpnąsias Prancūzijos komandos vietas vardijo „Le Figaro“.
„Ir tiek. Milžiniškas nusivylimas. Visiška nesėkmė. Ir Bastilijos diena sugriauta, – vakaro išvadas pateikė „Le Figaro“. – „Mėlynieji“ į Ameriką vyko trečiosios „žvaigždutės“, bet po turnyro jiems liks didelis kartėlis. Nepaisant to, kad trečią kartą iš eilės pateko į pusfinalį. Ispanija buvo stipresnė visais žaidimo atžvilgiais, davė tikrą futbolo pamoką ir visiškai pelnytai pateko į finalą. Kyliano Mbappė komanda buvo visiškai išsiderinusi ir stebėjo, kaip jos svajonės dūžta į šipulius viena kryptimi vykusiose rungtynėse. Liūdna, bet laimėjo stipresnė komanda. O mes turime pripažinti, kad Prancūzijos rinktinė žaidė stulbinamai blogai.“
„Prancūzijos rinktinę nuplovė Ispanijos raudona banga. Žiaurus nusivylimas, – prisipažino „Le Parisien“. – 2026-ųjų ašaros lydi 2022-ųjų ašaras, kurios liejosi pasaulio pirmenybių finale po baudinių pralaimėjus Argentinai. Šį kartą nubaudė Ispanijos rinktinė, nepalaužiama jėga, kuri bus favoritė per finalo rungtynes. „Mėlynieji“ buvo parblokšti, prislėgti, sužeisti ir nesugebėjo niekuo atsakyti „raudonųjų“ primestam negailestingam puolamajam braižui.
Prancūzijos rinktinė gavo beveik triuškinamą ispanų pamoką. Svajonė baigėsi.“
Prancūzijos vyrų futbolo rinktinėIspanijos vyrų futbolo rinktinėKylianas Mbappe
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