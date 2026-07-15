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Šalia ryškiausių pasaulio žvaigždžių įsitaisęs D. Sabonis mėgavosi Ispanijos triumfu (1)

2026 m. liepos 15 d. 12:53
Lrytas.lt
Ispanijos futbolo rinktinė antradienį 2:0 pasaulio čempionato pusfinalyje įveikė prancūzus, o stadione nugalėtojus palaikė ir Lietuvos krepšinio žvaigždė Domantas Sabonis su šeima.
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Kaip įprasta, bet kurios pasaulio čempionato rungtynės pritraukia būrį žvaigždžių.
Televizijos kameros pusfinalyje užfiksavo ne tik didžiausias futbolo legendas, bet ir kino žvaigždes Timothee Chalamet su Javieru Bardemu, olimpinį čempioną Noah Lylesą bei lengvosios atletikos legendą Usainą Boltą.
Šalia pastarojo rungtynėse buvo galima išvysti ir lietuviams itin gerai pažįstamą veidą – mūsų nacionalinės rinktinės žvaigždę Domantą Sabonį. Tik lietuvio apranga nebuvo įprasta. „Sacramneto Kings“ komandos aukštaūgis į pusfinalio rungtynes atvyko pasipuošęs Ispanijos futbolo rinktinės marškinėliais.
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Taip pat pasipuošę buvo ir kartu su D. Saboniu buvęs sūnus Tigeris.
Krepšininko žmona Shashana užfiksavo, kaip Tigeris Sabonis džiūgauja po ispanus į priekį išvedusio Mikelio Oyarzabalio įvarčio.
D. Sabonio palaikymas Ispanijai yra lengvai suprantamas. Didžiąją dalį vaikystės Domantas gyveno Malagoje (Ispanija) ir būtent šio miesto „Unicaja“ klube pradėjo profesionalo karjerą.
Domantas SabonisShashana RosenIspanijos vyrų futbolo rinktinė
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