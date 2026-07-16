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„Geriausia visų laikų Argentinos komanda“: šalies spauda neranda lygių šiai kartai

2026 m. liepos 16 d. 14:05
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Argentina – vėl devintame danguje. Argentiniečius ten dar kartą pakėlė neprilygstamas Lionelis Messi ir jo bendražygiai, iškovoję teisę dar sykį žaisti pasaulio futbolo pirmenybių finale.
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Argentinos vyrų futbolo rinktinėLionelis MessiAnglijos vyrų futbolo rinktinė
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