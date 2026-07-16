„Žalgirio“ apetitas auga: A. Skerla prakalbo, kiek toli klubas gali žygiuoti Europoje

Pirmoje dvikovoje vilniečiai išvykoje išplėšė pergalę prieš Juodkalnijos 3:1.
„Po pirmųjų rungtynių, po pirmosios pergalės visi ir tikėjosi, kad praeisime šį etapą. Mes tai pat tikėjomės, kad taip bus – komanda tikėjo savo jėgomis. Pasiekėme rezultatą, kurio reikia. Kontroliavome pirmame kėlinyje kamuolį, tik trūko įvarčių – teisingiau, išnaudoti progas. Tas viskas pasikeitė antrame kėlinyje, kai pelnėme su įvarčius. Atlikome daug keitimų ir žaidimas šiek tiek išsiderino. Patikėjome, kad viskas baigta – labai gaila, kad taip praleidome ir užbaigėme rungtynes“, – po mačo kalbėjo „Žalgirio“ strategas Andrius Skerla.
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Per pirmąsias 20 minučių šeimininkai sugebėjo kelis kartus sukurti rimtesnių problemų juodkalniečių vartininkui, o svečiai taip ir nė karto neatakavo „Žalgirio“ vartų.
Nors žalgiriečiai ir turėjo šiokią tokią persvarą, vis dėlto įvartis pirmame klėinyje taip ir nebuvo įmuštas.
Antrame kėlinyje „Petrovac“ pabandė perimti iniciatyvą, tačiau juos apramino jų pačių padaryta klaida – savo baudos aikštėje gynėjas sužaidė ranka ir teisėjas parodė į 11 metrų žymę.
Prie smūgį 60-ąją min. atliko serbas Nikola Petkovičius ir „Žalgiris“ išsiveržė į priekį 1:0.
Pramušus varžovų retutus, antrojo įvarčio ilgai laikti nereikėjo – galingu ir gražiu smūgiu intrigą šioje serijoje palaidojo 75-ąją min. kitas serbas Nemanja Mihajlovičius.
Vis dėlto „Petrovac“ iš Vilniaus neišvažiavo be įvarčio – 87 min.. pasižymėjo Trimronas Selimi. Bet rimtesnių problemų jo įvartis žalgiriečiams nesukūrė.
„Žalgiris“ šiemet 31-ąjį kartą startavo tarptautiniuose tunryruose.
„Žalgiris“ antrajame atrankos etape ir susitiks su Sakartvelo sostinės klubu Tbilisio „Dinamo“, kuris po pratęsimo sužaidė su Liuksemburgo atstovais US „Mondorf-les-Bains“ 1:1. Pirmoje akistatoje kartvelai laimėjo 2:1.
„Džiaugiuosi, kad sužaidėme pagal mūsų planą, nedarėme neteisingų sprendimų, primetėme jiems savo žaidimą ir patekome į kitą etapą. Noriu pasidžiaugti, kad prie šios pergalės prisidėjo ir tie tūkstančiai sirgalių, kurie atėjo į stadioną palaikyti mūsų“, – tikino gynėjas Danny Lupano.
– Nustebinote, kad pagrindinėje sudėtyje šįkart pasirodė Gustas Jarusevičius. Ar tai traumos ar taktika?, – buvo paklaustas A. Skerla.
– Kodėl nustebote? Jis yra komandos narys. Nereikia skaičiuoti, kas ir kiek minučių žaidė prieš tai šioje pozicijoje. Savaitės eigoje rinkausi tarp G. Jarusevičiaus ir Nemanjos Mihajlovičiaus ir pasirinkau paskutinę dieną Gustą.
Esu patenkintas jo atsidavimu ir pasirodymu. O tai, kad serbas nepasirodė aikštėje iškart, taip buvo ir suplanuota – jis išėjo po keitimo ir pelnė įvartį. Tad nėra kuo stebėtis.
– Atidarėte savo pergalių skaičių tarptautinėje arenoje. Tai eilinė diena ofise ar tikrai rimta šventė jums?
– Neeilinė diena ofise – ar dažnai „Žalgiris“ laimi tarptautinėje arenoje? Visų lūkesčiai visada dideli. Visi tikėjosi ir tikisi, kad mes pajėgus praeiti vieną, du, tris etapus, o gal ir atsirasti grupių varžybose. Niekas nežino, kaip mes galime sužaisti, nes kol kas banguojame. Smagu, kad žaidimas stabilizavosi.
– Su kuo labiau norėjote žaisti antrame etape – Liusemburgo ar Sakartvelo komanda?
– Mačiau tik tos poros įvarčius pirmose rungtynėse. Man sunku pasakyti – atrodo, kad Tbilisio „Dinamo“ pagal vardą ir šalį turi būti stipresnė komanda. Nepasirinksi juk – vis tiek reikės važiuoti ir žaisti.
– Daug kalbėjote apie prieš sezoną apie psichiologinį pasirengimą. Ar buvo pasirengimas prieš tarptautinį turnyrą? Ar komanda savaime mobilizavosi tarptautinėms rungtynėms?
– Geriausi vaistai yra pergalės ir stabilumas. Atsirradus pergalėms, atsiranda ir pasitikėjimas. Tada matai, kaip viskas keičiasi. Specialaus pasirengimo tikrai nebuvo. Aš taip pat matau, kad negalima komandos perspausti. Bet matau, kad viskas keičiasi į gerą. Sveikia konkurencija taip pat veda į priekį.
– Kalbėjote apie skolą aistruoliams. Grąžinote skolą?
– Pirmu reikalu reikėjo pasveikinti sirgalius su šia pergale. Pilnas stadionas keičia viską.
– Rungtynėse nepasirodė viena iš Kroatijos žvaigždžių Marko Capanas. Trauma?
– Sakysime taip – atvyko naujas žaidėjas. Galima dirbtinai jį į žaidimą įvesti. Bet po dviejų dienų mes žaisime vėl rungtynes. Matau jį treniruotėse, fiziškai gerai atrodo ir jis žais sekmadienį tikrai rimtose rungtynėse.