Argentiniečiai atrado slaptą Anglijos vartininko buteliuką – nustebo net L. Messi

Argentinos futbolo rinktinė trečiadienį pusfinalyje 2:1 įveikė Anglijos komandą ir žengė į finalą.
Pergalingą įvartį Lautaro Martinezas pelnė per teisėjo pridėtą laiką, tad rungtynės buvo netoli, jog persikeltų į pratęsimą, o galimai ir į 11 metrų baudinių seriją.
Jau tapo įprasta, jog vartininkai šalia, dažniausiai ant vandens buteliuko, turi paruoštukus, ką reikia daryti, bet kuriam varžovui smūgiuojant 11 metrų baudinius.
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Būtent tokį Anglijos vartininko buteliuką jau po rungtynių atrado Argentinos futbolininkai.
Buteliuką suradęs Nico Gonzalezas suradęs buteliuką iš karto parodė jį komandos draugams Lioneliui Messi, Marcosui Senesi ir vienam iš trenerių štabo narių.
Futbolininkai įnirtingai analizavo, kas parašyta ties kiekvieno žaidėjo pavarde ir neslėpė nuostabos skaitydami sąrašą.
Netrukus buteliukas pasiekė ir Enzo Fernandezo rankas. Saugas radęs savo pavardę iš pradžių kiek nustebo, o tuomet šypsodamasis iškėlė ranką į viršų, lyg dėkodamas Dievui.
O galiausiai vienas iš Argentinos trenerių pasidalino buteliuko nuotrauka socialiniuose tinkluose, kas leido su instrukcijomis, skirtomis išskirtinai J. Pickfordui, susipažinti visam pasauliui.
Prieš pasitinkant L. Messi smūgį vartininkui buvo siūloma suvaidinti kritimą į kairę pusę ir tuomet šokti į dešinę, tuo tarpu nuo E. Fernandezo buvo siūloma gintis paprasčiausiai stovint vietoje.
Daugumos žaidėjų paaiškinimai buvo pakankamai aiškūs – šokti į vieną ar kitą pusę, kartais prieš šokant palaukti arba paklaidinti varžovus.
Tačiau visą pasaulį prajuokino pasiūlymas ginantis nuo Thiago Almados baudinio. Ties Madrido „Atletico“ žaidėjo pavardę buvo palikta žinutė: „Pagal tos dienos jausmą“.
Lionelis MessiAnglijos vyrų futbolo rinktinėArgentinos vyrų futbolo rinktinė
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